Habilitan parcialmente el paso tras múltiple colisión en ruta al Atlántico

Las autoridades continúan trabajando en el kilómetro 7.8 de la ruta al Atlántico, entre las zonas 17 y 18 de la Ciudad de Guatemala, donde en horas de la madrugada se registró un accidente de tránsito que involucró al menos seis vehículos y dejó a una persona fallecida y una herida.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, informó que aproximadamente a las 11:00 de la mañana fue habilitado un carril en cada sentido de la vía para poder permitir que avancen los vehículos que se encuentran detenidos en este importante tramo.
Explicó que el cuerpo del automovilista que perdió la vida ya fue retirado por las autoridades competentes para ser trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif); sin embargo, siguen en desarrollo otras acciones en el área.
"Se empezó el movimiento y retiro con grúa de todos los vehículos involucrados en esta séxtuple colisión que sucedió en la entrada a la colonia San Rafael. El Ministerio Público ya está finalizando diligencias", dijo el funcionario.
Las serias complicaciones para la circulación vehicular se mantienen en este punto y sectores aledaños. Son largas filas de vehículos las que se han formado en ambos sentidos de la vía.
Montejo explicó que el congestionamiento de salida de la capital llega hasta el anillo Periférico, en la colonia Cuatro de Febrero. Mientras tanto, en el ingreso a la Ciudad, la acumulación vehicular se observa desde límite con Palencia, en el kilómetro 19 de ruta al Atlántico, zona 18.