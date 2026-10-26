 Piloto de bus detenido tras accidente en Suchitepéquez
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Piloto de bus detenido tras accidente en Suchitepéquez

El hecho ocurrió en Suchitepéquez y también dejó a otra persona lesionada.

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El piloto de bus involucrado en accidente en Suchitepéquez fue detenido., PNC
El piloto de bus involucrado en accidente en Suchitepéquez fue detenido. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad dieron a conocer que este lunes, 26 de octubre, fue detenido el piloto de un autobús tipo pulman que estuvo involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en el departamento de Suchitepéquez, donde murieron dos personas.

Según la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), en circunstancias todavía no establecidas, el conductor habría atropellado una motocicleta donde viajaban tres personas, dos de las cuales fallecieron en el lugar y una resultó herida.

El percance vial ocurrió ayer en horas de la tarde en el kilómetro 159 de la ruta CA-2, justo en el área de ingreso al centro preventivo del municipio de Mazatenango.

Los cuerpos de socorro confirmaron en el lugar el fallecimiento de Keni Areli Santos Quieju, de 32 años, y una niña de aproximadamente 4 años. Mientras tanto, Miriam Janet Santay Canastú, de 19 años, resultó herida y fue trasladada al Hospital Nacional de Mazatenango, donde quedó bajo atención médica debido a que presenta trauma craneoencefálico.

En seguimiento de este caso, las autoridades confirmaron la captura de un hombre de 32 años, piloto de la unidad de transporte, por estar señalado de aparentemente colisionar la motocicleta en la que viajaban las mujeres.

"El aprehendido fue puesto a disposición de juez competente. Asimismo, ambos vehículos fueron consignados para las diligencias correspondientes", detalló un portavoz de la PNC.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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