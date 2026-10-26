Hombre muere en ataque armado en Chiquimula

Un hombre murió luego de ataque armado que se registró aproximadamente al mediodía de este lunes, 26 de octubre, en el kilómetro 167.5 de la ruta al Atlántico. El hecho ocurrió en el interior de un centro comercial ubicado en la calzada Héctor Augusto España Bracamonte, zona 7 del departamento de Chiquimula.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que trasladaron unidades de emergencia de la 39ª compañía al referido sector, donde se reportaba un hecho de violencia que había dejado al menos una persona afectada.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a un hombre que presentaba heridas provocadas por impactos de proyectiles de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.
"Tras la evaluación correspondiente, los socorristas constataron que ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a notificar a las autoridades correspondientes", explicó Leandro Amado, vocero de la institución.
Hasta el momento, las circunstancias de cómo ocurrió este incidente no han sido establecidas. Corresponde a las autoridades realizar las diligencias de ley para esclarecer lo ocurrido e identificar a la víctima.
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Ataque armado deja una persona fallecida y dos heridas en Zacapa
Un ataque armado registrado durante la madrugada de este lunes en el departamento de Zacapa dejó como saldo una persona fallecida y dos más heridas. Los Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia.
Víctor Gómez, vocero de la institución, explicó que los técnicos en urgencias médicas les brindaron atención prehospitalaria a las víctimas debido a que presentaban múltiples impactos por proyectiles de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.
Los pacientes, que hasta el momento no han sido identificados, fueron trasladados a la emergencia del Hospital Regional de Zacapa, donde quedaron internados.
Mientras tanto, los familiares del fallecido se acercaron al lugar de los hechos y lo identificaron como Jefry Medrano Chacón Antón, de 30 años.