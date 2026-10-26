Motorista fallece en accidente en San Miguel Petapa

Un trágico accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este lunes, 26 de octubre, dejó como saldo una persona fallecida. El hecho tuvo lugar en el sector 11 de Prados de Villa Hermosa, zona 7 del municipio de San Miguel Petapa, Guatemala.
Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto a un percance que se había registrado en el sector y que había dejado a una persona lesionada.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a un hombre con múltiples lesiones en el cuerpo y en estado inconsciente sobre la cinta asfáltica. Se trataba del conductor de una motocicleta quien, por causas no establecidas, se accidentó en este punto.
El personal de la institución de socorro realizó la evaluación correspondiente y determinó que el motorista ya no contaba con signos vitales debido a las graves heridas que sufrió. Hasta el momento, no ha sido identificado.
Las autoridades correspondientes fueron notificadas sobre este incidente y ya se presentaron al lugar para llevar a cabo las diligencias de seguimiento y gestionar el traslado del conductor afectado hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Más de 21 mil accidentes de motoristas en el año
Datos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) reflejan que de enero a agosto 2026 se registraron 23 mil 964 accidentes, de los cuales 21 mil 890 correspondían a motoristas.
Los afectados por estos hechos pueden requerir desde atención de emergencia hasta cirugía, hospitalización y rehabilitación. Entre las lesiones atendidas figuran traumatismos de cabeza, lesiones de columna, fracturas, heridas y contusiones.
El uso del casco aparece como uno de los principales desafíos preventivos. Los estudios citados señalan que el 58 por ciento de los conductores observados no lo utilizaban, porcentaje que se acerca al 70 por ciento fuera del departamento de Guatemala.