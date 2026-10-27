 Facilitan traspaso de vehículos tras fallecimiento en Guatemala
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Proponen facilitar el traspaso de vehículos cuando fallece su propietario en Guatemala

Iniciativa plantea facilitar traspaso de vehículos tras la muerte del propietario y eliminar costos judiciales.

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Buscan facilitar traspaso de vehículos tras fallecimiento en Guatemala., Imagen con fines ilustrativas.
Buscan facilitar traspaso de vehículos tras fallecimiento en Guatemala. / FOTO: Imagen con fines ilustrativas.
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Los guatemaltecos podrían tener una alternativa para realizar el traspaso de un vehículo cuando fallece su propietario, sin enfrentar necesariamente procesos judiciales para gestionar el cambio de titularidad. Esta es la propuesta de la iniciativa 6859, que plantea reformas a la Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos y actualmente está bajo estudio legislativo.

El proyecto fue presentado el 30 de septiembre por diputados del bloque oficialista y el 6 de octubre fue conocido por el pleno del Congreso, que lo remitió a la Comisión de Economía y Comercio Exterior para su análisis y dictamen.

La propuesta contempla crear la figura del "titular emergente por fallecimiento", que permitiría a los propietarios registrados designar voluntariamente a una persona individual o jurídica ante el Registro Fiscal de Vehículos. Esta persona podría solicitar el traspaso o endoso administrativo del automotor una vez acreditada la muerte del titular.

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Imagen con fines ilustrativos. - Pixabay

Se busca facilitar el traspaso de vehículos tras un fallecimiento

De acuerdo con la exposición de motivos, la medida busca reducir las dificultades que enfrentan los familiares para actualizar la titularidad de un vehículo, un trámite que puede implicar costos judiciales y complicaciones para realizar otras gestiones administrativas relacionadas con el automotor.

La designación no representaría una transferencia de propiedad mientras el titular permanezca vivo. Además, el propietario podría modificarla o revocarla, y la figura no eliminaría ni limitaría los derechos legítimos de herederos, acreedores u otras personas con intereses legales sobre el vehículo.

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La iniciativa también establece medidas de control para evitar que el procedimiento se utilice cuando existan conflictos o restricciones. Si el automotor tiene una oposición, embargo, prenda, garantía mobiliaria, reporte de robo, limitación de dominio u otro impedimento legal o registral, el trámite quedaría suspendido hasta que la situación se resuelva por la vía correspondiente.

Con estos cambios, los impulsores buscan simplificar los procedimientos administrativos relacionados con los vehículos y facilitar la continuidad de las obligaciones tributarias tras el fallecimiento de sus propietarios.

La iniciativa todavía debe completar su análisis en la comisión legislativa, que deberá emitir el dictamen correspondiente antes de que pueda continuar su trámite en el Congreso.

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