Sin acuerdos para fijación de los salarios mínimos 2027

La Comisión Nacional del Salario (CNS) informó este martes 27 de octubre que concluyó el proceso de diálogo tripartito para la fijación de los salarios mínimos 2027, sin alcanzar un acuerdo entre los sectores gubernamental, trabajador y empleador, por lo que, conforme a la legislación vigente, corresponderá al Presidente de la República emitir la decisión final.
Dicha Comisión sesionó para conocer y analizar las posturas de los sectores gubernamental, trabajador y empleador, conforme a la Ley y a los compromisos internacionales del Estado de Guatemala.
El sector gubernamental presentó una propuesta técnica de fórmula de ajuste que considera la inflación, el crecimiento económico y el crecimiento poblacional, con un rango de referencia de entre 4 % y 7%.
El sector trabajador propuso para 2027 un incremento de 10 % para todas las circunscripciones económicas y manifestó que la fórmula propuesta deberá ser objeto de un análisis técnico más amplio en el seno de la Comisión Nacional del Salario durante el proceso de fijación salarial para el año 2028.
El sector empleador por su parte expresó su acuerdo con la aplicación de una fórmula técnica, siempre que la misma incorpore las variables que originalmente recomendó el consultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que la propuso, pues no están reflejadas así en la postura del gobierno.
Luego del intercambio, los distintos sectores no alcanzaron un acuerdo, por lo que corresponde al Presidente de la República emitir la decisión final sobre la fijación de los salarios mínimos para 2027.
"La Comisión Nacional del Salario reconoce la participación de los tres sectores y reafirma su compromiso con el diálogo social y el análisis técnico como bases de una política salarial que contribuya al trabajo decente y al desarrollo inclusivo y sostenible de Guatemala.", indicó.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7*