 Cifras Reveladas de Cobros No Autorizados en Buses Extraurbanos
Nacionales

Salen a luz las cifras detrás de los cobros no autorizados en buses extraurbanos

Destapan cuánto dinero estarían pagando de más los usuarios de buses extraurbanos.

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Pasajeros viajan en un bus extraurbano en Ciudad de Guatemala. / FOTO: Ilustrativa de archivo: EU
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Los cobros por encima de las tarifas autorizadas del transporte extraurbano podrían representar más de Q20 millones diarios en Guatemala, según datos expuestos durante una citación en el Congreso de la República, donde también quedaron en evidencia las limitaciones para fiscalizar a los transportistas y recuperar millones de quetzales en multas y deudas pendientes.

La información fue presentada por el diputado Inés Castillo, jefe de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), tras una reunión con Pai Escobar, directora de la Dirección General de Transporte (DGT), entidad adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

De acuerdo con el legislador, más de dos millones de personas utilizan diariamente el transporte extraurbano y, si cada pasajero paga Q10 adicionales sobre la tarifa autorizada, los cobros podrían superar los Q20 millones al día.

Castillo cuestionó la capacidad de supervisión de la DGT, que cuenta con apenas 14 verificadores en carretera para vigilar 21 mil licencias vigentes. Según explicó, la directora solicitó 40 trabajadores adicionales para el Plan Operativo Anual de 2027, aunque el diputado considera que se necesitan al menos 500 inspectores.

Multas impuestas 

Durante la citación, Escobar informó que se han impuesto 65 multas de Q10 mil por alterar las tarifas, equivalentes a Q650 mil en sanciones, sin precisar cuántas han sido pagadas. Además, la DGT reporta aproximadamente Q92 millones en multas pendientes, algunas acumuladas desde 2013, cuya recuperación se gestiona con apoyo de la Procuraduría General de la Nación.

La Contraloría General de Cuentas, por su parte, reportó Q2.5 millones en multas registradas durante 2026, pero indicó que su sistema contable no permite identificar las infracciones que originaron cada sanción.

A la deuda por multas se suma otro señalamiento: según lo expuesto por Castillo, los propietarios de buses adeudan al Estado al menos Q90 millones correspondientes a cuotas acordadas.

En la misma reunión, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) informó que recibió 173 quejas de usuarios del transporte extraurbano durante 2026. La directora de la DGT también confirmó que durante su administración no se ha cancelado ninguna licencia por incumplimientos.

Ante este panorama, Castillo pidió fortalecer los controles y revisar el sistema de licencias, mientras la DGT trabaja en una iniciativa de ley para modernizar la regulación y facilitar el ingreso de nuevos operadores.

Con información de congreso.gob.gt

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