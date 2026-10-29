Familiares de guardias señalados por fuga en Fraijanes II exigen agilizar proceso penal

Un grupo de familiares de los guardias del Sistema Penitenciario que están vinculados a la fuga de al menos 20 reos de la cárcel de Fraijanes II llevan a cabo una manifestación este jueves, 29 de octubre, frente a la Torre de Tribunales, en la Ciudad de Guatemala.
El objetivo de los presentes es exigirles a las autoridades que se agilice el proceso penal contra sus parientes, tomando en cuenta que en 14 ocasiones ha sido suspendida la audiencia de etapa intermedia por diversos motivos.
Los manifestantes portan carteles en donde se leen mensajes como: "Justicia para los agentes, un año de estar encerrados y el proceso de no avanza"; y "la libertad no debe perderse con una acusación falsa".
Además, pidieron que se les otorguen medidas sustitutivas al igual que a la exviceministra de Gobernación, Claudia Palencia, también vinculada en el caso.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7