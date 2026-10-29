 Mujer fallece por ataque armado en zona 8 de Mixco
Nacionales

Mujer muere tras ataque armado en zona 8 de Mixco

La víctima fue localizada dentro de un comercio del sector.

Compartir:
Dentro de este negocio se registró el ataque armado que cobró la vida de una mujer en Mixco. , Bomberos Voluntarios
Dentro de este negocio se registró el ataque armado que cobró la vida de una mujer en Mixco. / FOTO: Bomberos Voluntarios
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un ataque armado dejó como saldo una persona fallecida en la 6ª avenida y 14 calle del bulevar Sur, sector 3, zona 8 del municipio de Mixco, Guatemala. Las autoridades le dan seguimiento al caso.

Los bomberos Voluntarios dieron a conocer que trasladaron unidades de las 2ª y 22ª compañías para atender una emergencia, pues fueron notificados con respecto a un hecho de violencia dentro de un inmueble.

Los técnicos en urgencias médicas encontraron a una mujer en estado inconsciente. Presentaba heridas por impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Al evaluarla, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Los socorristas notificaron a las autoridades sobre el fallecimiento de esta persona, identificada como Rosa Elizabeth Arreaga García, de aproximadamente 43 años, quien fue localizada en el interior de un negocio.

Hasta el momento, no se han brindado detalles de las posibles causas de la agresión y quiénes estarían detrás de la misma.  La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público trasladaron personal al lugar para llevar a cabo los procedimientos correspondientes y comenzar con las investigaciones.

Mujer atacada con arma blanca

Una mujer de aproximadamente 30 años resultó gravemente herida tras ser atacada con arma blanca dentro de su vivienda. El hecho ocurrió este jueves en el callejón Las Macarias, en la aldea Santo Tomás del Municipio de Santa Lucia Milpas Alta, Sacatepéquez.

Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria.

"La víctima presentaba múltiples heridas cortopunzantes, por lo que fue estabilizada y posteriormente trasladada en estado delicado al Hospital Nacional de Antigua Guatemala", explicó un portavoz de la institución.

Foto embed
Los socorristas atendieron a la mujer que fue agredida en Santo Tomás Milpas Altas. - Bomberos Municipales Departamentales

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

MetroRiel: Gobierno presenta avances para desarrollar un sistema de transporte masivot
Nacionales

MetroRiel: Gobierno presenta avances para desarrollar un sistema de transporte masivo

12:20 PM, Oct 29
Familiares de guardias señalados por fuga en Fraijanes II exigen agilizar proceso penalt
Nacionales

Familiares de guardias señalados por fuga en Fraijanes II exigen agilizar proceso penal

11:05 AM, Oct 29
Dani Alves, exestrella del Barcelona, anuncia su regreso a Guatemalat
Deportes

Dani Alves, exestrella del Barcelona, anuncia su regreso a Guatemala

12:23 PM, Oct 29
Liberan a fiscales y agentes de la PNC retenidos en Chichicastenango, Quichét
Nacionales

Liberan a fiscales y agentes de la PNC retenidos en Chichicastenango, Quiché

07:59 AM, Oct 29
Icefi presenta recomendaciones para el presupuesto 2027t
Nacionales

Icefi presenta recomendaciones para el presupuesto 2027

10:11 AM, Oct 29

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaPNCLiga NacionalReal MadridJusticia#LaLigaEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar