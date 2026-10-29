Mujer fallece por ataque armado en zona 8 de Mixco

Un ataque armado dejó como saldo una persona fallecida en la 6ª avenida y 14 calle del bulevar Sur, sector 3, zona 8 del municipio de Mixco, Guatemala. Las autoridades le dan seguimiento al caso.
Los bomberos Voluntarios dieron a conocer que trasladaron unidades de las 2ª y 22ª compañías para atender una emergencia, pues fueron notificados con respecto a un hecho de violencia dentro de un inmueble.
Los técnicos en urgencias médicas encontraron a una mujer en estado inconsciente. Presentaba heridas por impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Al evaluarla, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Los socorristas notificaron a las autoridades sobre el fallecimiento de esta persona, identificada como Rosa Elizabeth Arreaga García, de aproximadamente 43 años, quien fue localizada en el interior de un negocio.
Hasta el momento, no se han brindado detalles de las posibles causas de la agresión y quiénes estarían detrás de la misma. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público trasladaron personal al lugar para llevar a cabo los procedimientos correspondientes y comenzar con las investigaciones.
Mujer atacada con arma blanca
Una mujer de aproximadamente 30 años resultó gravemente herida tras ser atacada con arma blanca dentro de su vivienda. El hecho ocurrió este jueves en el callejón Las Macarias, en la aldea Santo Tomás del Municipio de Santa Lucia Milpas Alta, Sacatepéquez.
Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria.
"La víctima presentaba múltiples heridas cortopunzantes, por lo que fue estabilizada y posteriormente trasladada en estado delicado al Hospital Nacional de Antigua Guatemala", explicó un portavoz de la institución.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7