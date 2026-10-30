 Arévalo nombra a Eddy Carpio Sam como presidente del Banco de Guatemala
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Arévalo nombra a Eddy Carpio Sam como presidente del Banco de Guatemala

Carpio llega al Banguat luego de que el nombramiento de Jonathan Menkos para ese cargo quedó en suspenso por fallo de la CC.

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Eddy Roberto Carpio Sam, nuevo presidente del Banco de Guatemala., Gobierno de Guatemala
Eddy Roberto Carpio Sam, nuevo presidente del Banco de Guatemala. / FOTO: Gobierno de Guatemala
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El Gobierno de Guatemala confirmó este viernes, 30 de octubre, el nombramiento de Eddy Roberto Carpio Sam como nuevo presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria.

Fue a través de una publicación realizada en sus cuentas de redes sociales que el mandatario Bernardo Arévalo informó que designó al profesional para el referido cargo y destacó que cuenta con una trayectoria de más de 25 años en la banca central.

Según el gobernante, la preparación académica y experiencia en organismos financieros internacionales que posee Carpio serán fundamentales para conducir la institución con responsabilidad, rigor técnico y compromiso con la estabilidad económica del país.

"Le deseo éxitos en esta nueva responsabilidad al servicio de Guatemala", expresó el mandatario.

Carpio Sam llega al Banco de Guatemala después de que el nombramiento de Jonathan Menkos quedara en suspenso por decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC), que otorgó un amparo contra su designación.

Menkos había dejado el cargo de ministro de Finanzas, que ejercía desde enero de 2024, para dirigir la banca central; sin embargo, aunque fue juramentado y se integró al Banguat el 1 de octubre de 2026, las acciones legales presentadas impidieron que pudiera desempeñarse en esa posición.

Luego de lo ocurrido, Menkos, quien es diputado oficialista electo para el Congreso de la República electo, acudió a ese organismo, solicitó un nuevo permiso para ausentarse del cargo y fue nombrado nuevamente por Arévalo como titular de la cartera del Tesoro.

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