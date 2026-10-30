Rescatan a piloto atrapado tras vuelco de cabezal en ruta al Atlántico

Un accidente de tránsito se registró este viernes, 30 de octubre, en el kilómetro 46 de la ruta al Atlántico, lo cual generó la movilización de los cuerpos de socorro para apoyar en las labores de rescate del piloto de un vehículo de transporte pesado que quedó atrapado tras una fuerte colisión.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, el conductor se encontraba lesionado y permanecía entre la estructura vehicular de la cabina, por lo que elementos de la institución trabajaron en el lugar para poder lograr liberarlo.
"Tras varios minutos de trabajo con equipo de extricación vehicular, el personal de las estaciones de San Antonio La Paz y Sanarate logra rescatar a esta persona que había quedado atrapada en la cabina del cabezal que volcó sobre la cinta asfáltica", explicó un portavoz de la institución.
El paciente presentaba múltiples heridas, por lo cual fue estabilizado y posteriormente trasladado a la emergencia del hospital nacional de Guastatoya.