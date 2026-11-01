Barriletes gigantes de Sumpango llenan el cielo de color

La Municipalidad de Sumpango, Sacatepéquez, emitió en vivo la actividad del Festival de Barriletes Gigantes de 2026 con motivo del Día de Todos los Santos. Desde el Cementerio General de la localidad, varios artesanos expusieron sus gigantes creaciones, llenando el cielo de color y tradición.
Los barriletes gigantes fueron expuestos a miles de turistas nacionales y extranjeros que llegaron al lugar para presenciar el emotivo festival en el que los artesanos mostraron sus mejores habilidades, dando un fuerte mensaje a los visitantes.
Uno de los barriletes que más llamó la atención llevaba el eslogan de "nunca olvidaremos", fue elaborado por a familia Gerónimo, quienes explicaron que el mismo se hizo en conmemoración de los 50 años de terremoto del 4 de febrero de 1976. Esta creación fue dedicada a las almas de quienes fallecieron en la fecha, explicaron los creadores.
El barrilete evidenció elementos religiosos como la fachada de una iglesia con daños por el sismo, una niña que abrazaba con pasión a una de sus mascotas y un rosario que simbolizó la fe cristiana de los guatemaltecos.
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Pasillos abarrotados por el Festival de Barriletes Gigantes
El horizonte de Sumpango también se vio adornado por otras creaciones gigantes lo que llamó la atención de miles de visitantes, quienes abarrotaron el área donde se presentaron las obras de arte.
La mayoría de los barriletes gigantes fueron elaborados con cañas de bambú, hilos, pegamentos y papel de china. Los artesanos presentaron varios diseños con diversos tamaños y colores para sorprender a los turistas que visitaron el lugar.
El evento se nutre de artesanos y artistas de varias escuelas de barrileteros locales, quienes se esmeran con bastante tiempo de anticipación, para elaborar sus creaciones.
La Municipalidad de Sumpango Sacatepéquez transmitió en vivo desde el Festival de Barriletes Gigantes en conjunto con medios locales para engalanar el evento que lució abarrotado de personas entre pobladores locales y turistas nacionales y extranjeros.
Medios locales compartieron imágenes del fuerte congestionamiento en la ruta Interamericana, en cercanías de este municipio, por la alta demanda de visitantes al Festival de Barriletes Gigantes.