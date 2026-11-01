Localizan armas y capturan a dos en la zona 10 de Mixco

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) desarrollan un allanamiento en una vivienda de la colonia Berlín, zona 10 de Mixco, con saldo de dos personas capturadas y varias armas localizadas. El operativo se desarrolla este domingo, 1 de noviembre de 2026, reportaron las autoridades.
El operativo recibe el acompañamiento del personal de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC. Cabe destacar que los dos detenidos fueron conducidos por un callejón de la citada colonia hasta los vehículos en los que fueron conducidos hacia la Torre de Tribunales.
La PNC y el MP trabajan en este sector de la zona 10 de Mixco en la contabilización y especificación de las armas que se reportaron como localizadas.
En las imágenes compartidas por la PNC se pudo constatar que los agentes policiales ingresaron al inmueble de este sector de Mixco con todas las precauciones y los protocolos del caso. La mayoría de los uniformados estaba equipada con armas, chalecos y cascos.
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PNC ofrece más detalles por los allanamientos en Mixco
La PNC informó que en breve dará más detalles del operativo en Mixco, porque las acciones están en desarrollo.