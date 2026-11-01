 Localizan armas y capturan a dos en la zona 10 de Mixco
Nacionales

Localizan armas y capturan a dos personas en allanamiento en Mixco

La PNC reportó el hallazgo de varias armas dentro de una residencia del municipio de Mixco y la captura de dos personas.

Compartir:
Elementos de la PNC redujeron al orden a dos presonas dentro de un inmueble de Mixco., PNC de Guatemala.
Elementos de la PNC redujeron al orden a dos presonas dentro de un inmueble de Mixco. / FOTO: PNC de Guatemala.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) desarrollan un allanamiento en una vivienda de la colonia Berlín, zona 10 de Mixco, con saldo de dos personas capturadas y varias armas localizadas. El operativo se desarrolla este domingo, 1 de noviembre de 2026, reportaron las autoridades.

El operativo recibe el acompañamiento del personal de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC. Cabe destacar que los dos detenidos fueron conducidos por un callejón de la citada colonia hasta los vehículos en los que fueron conducidos hacia la Torre de Tribunales.

La PNC y el MP trabajan en este sector de la zona 10 de Mixco en la contabilización y especificación de las armas que se reportaron como localizadas.

En las imágenes compartidas por la PNC se pudo constatar que los agentes policiales ingresaron al inmueble de este sector de Mixco con todas las precauciones y los protocolos del caso. La mayoría de los uniformados estaba equipada con armas, chalecos y cascos.

Caso Melisa Palacios: Piden investigar transmisión en vivo de María Fernanda Bonilla

Caso Melisa Palacios: Piden investigar transmisión en vivo de María Fernanda Bonilla

Denuncian supuesta transmisión en vivo de María Fernanda Bonilla con una persona que habría asistido a una celebración de cumpleaños.

PNC ofrece más detalles por los allanamientos en Mixco

La PNC informó que en breve dará más detalles del operativo en Mixco, porque las acciones están en desarrollo.

Foto embed
Elementos de la PNC redujeron al orden a dos presonas dentro de un inmueble de Mixco. - PNC de Guatemala.

En Portada

Cierran el Anillo Periférico por última etapa de la Vuelta a Guatemala t
Nacionales

Cierran el Anillo Periférico por última etapa de la Vuelta a Guatemala

08:01 AM, Nov 01
Ataque armado deja un fallecido en parqueo de la zona 4t
Nacionales

Ataque armado deja un fallecido en parqueo de la zona 4

07:26 AM, Nov 01
Tres menores resultan gravemente heridos tras ser atropellados durante Halloween en Estados Unidost
Internacionales

Tres menores resultan gravemente heridos tras ser atropellados durante Halloween en Estados Unidos

07:55 AM, Nov 01
Un contundente Real Madrid derrota a Racing de Santandert
Deportes

Un contundente Real Madrid derrota a Racing de Santander

11:17 AM, Nov 01
¡EUGenio, campeón de la Vuelta a Guatemala 2026!t
Deportes

¡EUGenio, campeón de la Vuelta a Guatemala 2026!

10:10 AM, Nov 01

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalPNCViolenciaReal MadridLiga Nacional#LaLigaJusticiaEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar