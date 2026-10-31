 Caso Melisa Palacios: Piden investigar transmisión en vivo
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Caso Melisa Palacios: Piden investigar transmisión en vivo de María Fernanda Bonilla

Denuncian supuesta transmisión en vivo de María Fernanda Bonilla con una persona que habría asistido a una celebración de cumpleaños.

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María Fernanda Bonilla, implicada en el crimen contra Melisa Palacios, a su salida de Tribunales., Omar Solís/Emisoras Unidas
María Fernanda Bonilla, implicada en el crimen contra Melisa Palacios, a su salida de Tribunales. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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La familia de Melisa Palacios, asesinada el 4 de julio de 2021, emitió un comunicado en el que se refiere a hechos recientes relacionados con la principal sospechosa del caso, María Fernanda Bonilla Archila; en el texto, los remitentes piden investigar la posible asistencia de la acusada a una celebración de cumpleaños, aunque admiten que únicamente pueden constatar que existió una transmisión en vivo de más de una hora de la señalada, con una persona que aparentemente sí estaba en el lugar.

El documento indica que, en relación con la salida del centro de detención de la privada de libertad, María Fernanda Bonilla Archila, el pasado 22 de octubre, se hace del conocimiento público que se realizaron las diligencias médicas que presuntamente requería, conforme a los protocolos que el propio Sistema Penitenciario dio a conocer mediante su comunicado oficial.

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María Fernanda Bonilla, implicada en el crimen contra Melisa Palacios, en Tribunales el 5 de enero de 2026. - Omar Solís/Emisoras Unidas

Declararon que el procedimiento requerido por la principal sospechosa del asesinato de la estudiante Melisa Palacios se realizó, como parte del seguimiento a las actuaciones que en derecho corresponden.

Por otra parte, aclararon que "ante las numerosas publicaciones que circularon en redes sociales respecto a una supuesta asistencia de la sindicada a una celebración de quince años, realizada en Chiquimula el 25 de octubre", no han podido constatar la veracidad de la información.

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Confirman transmisión en vivo desde prisión

Los autores del comunicado indicaron que lo único que pudieron constatar es que "la privada de libertad habría sostenido una transmisión en vivo, por más de una hora, desde el centro carcelario, interactuando con una persona que presuntamente se encontraba en dicha celebración".

En el comunicado por el caso de Melisa Palacios aclararon que "no se afirma que Bonilla haya asistido físicamente al evento".

"Corresponde al Sistema Penitenciario investigar lo sucedido, establecer cómo pudo ocurrir y deducir las responsabilidades administrativas o legales que correspondan".

Asimismo, confirmaron que se presentó una denuncia respectiva ante el Ministerio Público (MP), para que los hechos sean investigados conforme a derecho.

"Reiteramos que nuestra posición no responde a intereses particulares ni a juicios anticipados, sino al compromiso con la transparencia, el respeto a la ley y el derecho de la sociedad guatemalteca, pues como familia no descansaremos hasta que ambos criminales sean juzgados y sentenciado a la pena máxima. Justicia por Melisa Palacios", finalizaron en el documento.

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