Anuncian sanciones por “rodadas del terror” en Guatemala

La Policía Nacional Civil (PNC) intensificará operativos durante la noche de este sábado, 31 de octubre de 2026, para evitar que se desarrollen caravanas de motoristas llamadas "rodadas del terror", recordando que las mismas no están autorizadas en el territorio nacional.
El departamento de tránsito de la PNC recordó que estas actividades están prohibidas en todo el país y que habrá sanciones contra quienes participen en este tipo de concentraciones.
Brenda Santizo, vocera del área de tránsito de la PNC, informó que "no está autorizada ninguna de las rodadas del terror". Agregó que se desplegará un fuerte operativo con el objetivo de mantener el orden publico y garantizar la seguridad de todas las personas que utilizan las vías públicas.
La comunicadora recordó que la motocicleta es el vehículo con más alta incidencia en accidentes de tránsito, con una participación del 56 % de hechos de tránsito. "Es sumamente importante mantener el orden publico y no manejar de forma temeraria, ni participar en este tipo de concentraciones que buscan hacer competencias", consideró la comunicadora.
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¿En qué consisten las rodadas del terror?
Según imágenes compartidas en otros años, las rodadas del terror son realizadas por conductores de motocicletas y acompañantes que visten trajes alusivos a Halloween durante la noche del 31 de octubre, también conocida como la Noche de Brujas, según las tradiciones populares.
Sin embargo, en esta ocasión, las autoridades destacaron que la prohibición de las rodadas del terror busca evitar accidentes de tránsito. Santizo recordó que la mayoría de accidentes dejan personas con serias heridas en los centros hospitalarios y entre ellos se cuenta un gran número de usuarios de motocicletas, entre usuarios y acompañantes.
"La adrenalina no está por encima de la ley", advirtió la PNC al señalar que la diversión no debe terminar en tragedia. Destacaron que este tipo de actividades ponen en riesgo la integridad de los participantes y la vida de otros ciudadanos.
"La PNC mantendrá presencia preventiva y actuará ante cualquier conducta que infrinja la ley", destacaron.
"Antes de participar piense en su vida, en su familia y en la consecuencia de sus decisiones", destacaron.