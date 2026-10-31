 Allanamientos permiten capturan de acusada de parricidio
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Allanamientos permiten capturan de mujer acusada de parricidio

Además, las autoridades decomisaron al menos 11 armas de fuego, siete paquetes de cocaína y dinero en efectivo.

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Los fiscales del MP allanaron varios inmuebles de Ciudad Peronia., Ministerio Público.
Los fiscales del MP allanaron varios inmuebles de Ciudad Peronia. / FOTO: Ministerio Público.
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El Ministerio Público (MP) ejecutó varios allanamientos durante la mañana de este sábado, 31 de octubre de 2026, en Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva destacando la captura de una mujer acusada del delito de parricidio.

Sin dar detalles del caso, el ente investigador indicó que la detenida fue identificada únicamente como Ángela L., quien tiene una orden de captura pendiente por el citado delito.

Asimismo, en los allanamientos fueron ubicadas al menos 11 armas de fuego cuyos detalles no han sido explicados por la fiscalía. En las acciones también se reportó el hallazgo de siete paquetes que contenían cocaína.

El MP añadió que las diligencias se realizaron en varios inmuebles del sector, donde también encontraron al menos cuatro paquetes que contenían marihuana.

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Localizan dinero en efectivo durante los allanamientos

Asimismo, el ente investigador describió que en los allanamientos encontraron al menos Q4 mil 400 en efectivo.

En una imagen mostraron el decomiso de una computadora portátil, dinero en efectivo, una pistola de color café, cuatro cargadores y municiones, armas largas, entre otros.

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Los fiscales del MP allanaron varios inmuebles de Ciudad Peronia. - Ministerio Público.

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