 Habilitan paso a desnivel Benedicto XVI tras accidente vial
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Habilitan el paso a desnivel Benedicto XVI tras accidente vial

Autoridades de tránsito finalizaron las labores de limpieza, mientras que el vehículo fue llevado al predio municipal.

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El accidente mantuvo cerrado el paso vial en el paso a desnivel Benedicto XVI., Amilcar Montejo
El accidente mantuvo cerrado el paso vial en el paso a desnivel Benedicto XVI. / FOTO: Amilcar Montejo
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Un accidente de automóvil en el paso a desnivel Benedicto XVI llamó la atención la mañana de este domingo, 1 de noviembre de 2026, con dirección hacia el bulevar Los Próceres, zona 10 capitalina. Sin embargo, las autoridades confirmaron que los procedimientos finalizaron y que el tránsito en este lugar quedó restablecido.

Amílcar Montejo, vocero del tránsito en la Municipalidad de Guatemala, informó que el accidente dejó heridas en el conductor y fue atendido por integrantes del Cuerpo de Bomberos Municipales en el lugar, sin que fuera necesario trasladarlo hacia algún centro asistencial.

Montejo se refirió al accidente en el paso a desnivel Benedicto XVI, destacando que el hecho vehicular ocurrió durante la mañana y mantuvo bloqueado por algunas horas el ingreso al viaducto que da acceso a un retorno en el sótano de dicho tramo.

El carro de color blanco sufrió serios daños materiales, así como la infraestructura que impactó en el área del paso a desnivel Benedicto XVI donde ocurrió el percance. Por el momento se desconocen las causad del percance, pero las autoridades se hicieron cargo de los procedimientos correspondientes.

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Complicaciones en el bulevar Liberación

Montejo agregó que un tráiler colisionó en la parte baja del puente del Bulevar Liberación, en el Trébol, zona 8 capitalina.

"De acuerdo a la información, tiene más de la altura que la permitida, y eso ocasionó este percance vehicular", explicó Montejo.

Las autoridades trabajaron en el lugar para retirar el automotor y empezar a evaluar los daños provocados. Las autoridades solicitaron precaución en el área del accidente vial.

Mientras tanto, las autoridades describieron que el paso se normalizó totalmente en el tramo del paso a desnivel Benedicto XVI luego de que fuera movilizado el sedán que se accidentó en la mañana.

El tránsito vial del Puente El Incienso también se vio afectado por algunos momentos a causa de una emergencia que fue atendida por los bomberos.

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El accidente mantuvo cerrado el paso vial en el paso a desnivel Benedicto XVI. - Amilcar Montejo

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