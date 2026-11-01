Habilitan paso a desnivel Benedicto XVI tras accidente vial

Un accidente de automóvil en el paso a desnivel Benedicto XVI llamó la atención la mañana de este domingo, 1 de noviembre de 2026, con dirección hacia el bulevar Los Próceres, zona 10 capitalina. Sin embargo, las autoridades confirmaron que los procedimientos finalizaron y que el tránsito en este lugar quedó restablecido.
Amílcar Montejo, vocero del tránsito en la Municipalidad de Guatemala, informó que el accidente dejó heridas en el conductor y fue atendido por integrantes del Cuerpo de Bomberos Municipales en el lugar, sin que fuera necesario trasladarlo hacia algún centro asistencial.
Montejo se refirió al accidente en el paso a desnivel Benedicto XVI, destacando que el hecho vehicular ocurrió durante la mañana y mantuvo bloqueado por algunas horas el ingreso al viaducto que da acceso a un retorno en el sótano de dicho tramo.
El carro de color blanco sufrió serios daños materiales, así como la infraestructura que impactó en el área del paso a desnivel Benedicto XVI donde ocurrió el percance. Por el momento se desconocen las causad del percance, pero las autoridades se hicieron cargo de los procedimientos correspondientes.
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Complicaciones en el bulevar Liberación
Montejo agregó que un tráiler colisionó en la parte baja del puente del Bulevar Liberación, en el Trébol, zona 8 capitalina.
"De acuerdo a la información, tiene más de la altura que la permitida, y eso ocasionó este percance vehicular", explicó Montejo.
Las autoridades trabajaron en el lugar para retirar el automotor y empezar a evaluar los daños provocados. Las autoridades solicitaron precaución en el área del accidente vial.
Mientras tanto, las autoridades describieron que el paso se normalizó totalmente en el tramo del paso a desnivel Benedicto XVI luego de que fuera movilizado el sedán que se accidentó en la mañana.
El tránsito vial del Puente El Incienso también se vio afectado por algunos momentos a causa de una emergencia que fue atendida por los bomberos.