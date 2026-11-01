Intentan linchar a supuesto sicario en Cocales

El enojo de varios comerciantes de la aldea Cocales, municipio de Patulul, departamento de Suchitepéquez se hizo evidente este domingo, 1 de noviembre de 2026, cuando intentaron vapulear a un hombre acusado de haber perpetrado un ataque armado que dejó un fallecido.
En las imágenes se ve como los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que rescataron y detuvieron al señalado deben correr hacia una motocicleta para evitar que los pobladores tomen la justicia por mano propia.
Medios de Cocales confirmaron que el ataque armado dejó a un hombre fallecido, que según imágenes compartidas, vestía una gorra plana, una playera blanca con un número 18, una pantaloneta beige, calcetines oscuros y zapatos tenis de color blanco con una línea roja.
Las personas que pretendían linchar al supuesto sicario corrieron tras el señalado quien fue sacado del lugar a bordo de una motocicleta de la PNC. El detenido vestía una camisa azul, con mangas amarillas, un pantalón de lona azul con blanco y zapatos de color blanco.
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Tensión en Cocales por ataque armado
Varias de las personas que estaban enojadas por el ataque armado gritaban para que le prendieran fuego al sospechoso y lo bajaran de la motocicleta de la PNC. En la escena, varios hombres y una mujer intentaban bajar de la motocicleta al señalado para ajusticiarlo.
Al menos cinco agentes de la PNC fueron necesarios en el lugar para evitar que los vecinos molestos lograran su cometido. Pese al descontento, los agentes policiales lograron retirarse del lugar con el hombre acusado de perpetrar el ataque armado.
Por el momento se desconocen las identidades, tanto del hombre fallecido, como de su supuesto asesino. Se espera que en breve la PNC brinde detalles del hombre capturado en este sector de Cocales.