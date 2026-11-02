 VIDEO: Motoladrones interceptan a motorista mientras avanzan por ruta a Cocales
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VIDEO: Motoladrones interceptan a motorista mientras avanzan por ruta a Cocales

Graban el momento en que motoladrones dispararon durante un intento de asalto en ruta a Cocales.

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Intento de asalto armado contra motociclista en carretera de Cocales a Santa Lucía Cotzumalguapa, Captura de pantalla video de X.
Intento de asalto armado contra motociclista en carretera de Cocales a Santa Lucía Cotzumalguapa / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que dos presuntos motoladrones intentaron asaltar y atacar con un arma de fuego a un motorista que se desplazaba por la ruta de Cocales hacia Santa Lucía Cotzumalguapa.

La grabación, captada por una cámara instalada en el casco de la víctima, documentó cómo los dos sujetos, que viajaban en otra motocicleta, se colocaron frente a él para interceptarlo. En ese momento, el acompañante sacó un arma de fuego y comenzó a apuntarle mientras ambos vehículos continuaban en movimiento.

Ante la amenaza, el motorista redujo la velocidad, pero uno de los delincuentes descendió de la motocicleta en plena carretera y volvió a apuntarle. Incluso, realizó un disparo al aire para intimidarlo.

Sin embargo, el conductor reaccionó rápidamente, esquivó al atacante, invadió el carril contrario y aceleró para escapar del lugar. La grabación termina cuando logra alejarse, aunque no permite establecer qué ocurrió después del intento de asalto.

El material también captó el rostro de uno de los presuntos responsables, lo que podría aportar elementos para su identificación. Hasta el momento, se desconoce si la víctima presentó alguna denuncia o si las autoridades iniciaron una investigación por este hecho.

Otro incidente quedó grabado en Cocales

En otro hecho registrado en Cocales, también se difundió un video en el que varios pobladores intentaron vapulear a un hombre señalado de haber participado en un ataque armado que dejó una persona fallecida.

Las imágenes muestran el momento en que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), luego de rescatar y detener al sospechoso, tuvieron que correr hacia una motocicleta para retirarlo del lugar y evitar que la multitud lo agrediera.

Video: Varias personas intentan linchar a supuesto sicario en Cocales

Un video de redes sociales muestra como una turba persigue a un hombre detenido tras perpetrar un supuesto ataque armado.

Aunque el detenido presenta cierto parecido físico con uno de los sujetos que aparece en el video del intento de asalto al motociclista, no existe información que permita confirmar que se trate de la misma persona. Por ahora, ambos sucesos deben considerarse hechos distintos.

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