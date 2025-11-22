 FIFA expulsa a club dominicano por amaño de partidos
FIFA expulsa a club dominicano por amaño de partidos

La FIFA castigó al Atlético San Cristóbal por amaño de resultados y ordenó medidas preventivas a la Federación Dominicana de Fútbol

Logo de la FIFA
Logo de la FIFA / FOTO: FIFA

La FIFA anunció este viernes la expulsión por un año del Atlético San Cristóbal de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), tras concluir que el club estuvo implicado en actividades de amaño de partidos. La sanción, que incluye además el descenso del primer equipo a la LDF Expansión para la temporada siguiente, se fundamenta en la violación del artículo 20 del Código Disciplinario de la FIFA. La decisión fue comunicada oficialmente a las partes involucradas y se enmarca en los esfuerzos del organismo internacional por preservar la integridad de las competiciones.

Según información a la que tuvo acceso EFE, la Comisión Disciplinaria ordenó también a la Federación Dominicana de Fútbol implementar un programa educativo destinado a prevenir futuros casos de manipulación de partidos. Este enfoque formativo busca reforzar la transparencia y fortalecer la cultura de juego limpio dentro del fútbol dominicano. Las autoridades recordaron que los afectados disponen de un plazo de diez días para solicitar una resolución fundamentada y que, de ser necesario, podrán recurrir el fallo.

FIFA impone mano dura contra el amaño de partidos

El contexto deportivo del club sancionado refleja una temporada difícil: hasta el momento, el Atlético San Cristóbal acumula apenas dos puntos, producto de dos empates y once derrotas. Si bien el rendimiento no influyó directamente en la sanción, sirve de marco para comprender la compleja situación que atraviesa la institución. La decisión de la FIFA añade un nuevo desafío para el equipo, que deberá replantear su rumbo deportivo y administrativo.

Por su parte, la Federación Dominicana de Fútbol expresó públicamente su respaldo a la resolución internacional y anunció una reunión de su Comité Ejecutivo para analizar a profundidad las implicaciones del caso. La LDF reiteró su compromiso con la transparencia y con el cumplimiento de las normas internacionales, asegurando que mantendrá informados a los clubes, a la afición y a la opinión pública sobre los avances en este proceso.

