Xelajú derrota a Comunicaciones por el Clausura 2026

En el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango, Xelajú M. C. de Roberto Hernández recibió a los "Cremas" del Comunicaciones de Marco Antonio Figueroa previo a su duelo internacional por la Copa de Campeones Concacaf 2026, donde los "Superchivos" recibirán en Guatemala a los "Rayados" del Monterrey.
A este partido, Comunicaciones llegó sin la presencia de Marco Domínguez, quien se hizo expulsar irresponsablemente en la fecha de mitad de semana cuando al final del duelo ante el bicampeón Antigua llegó a reclamarle al árbitro y éste le sacó tarjeta roja con el duelo ya terminado.
El partido se jugó con una temperatura de 7 grados centígrados y con un cielo parcialmente nublado. Pese a las condiciones fuertes en el clima, la afición local no defraudó y llegó en un buen número a apoyar a sus jugadores, que este miércoles deberán representar al futbol chapín en el plano internacional.
En los primeros 15 minutos de juego, solo Xelajú había tocado puerta de gol con un remate de Jesús López, el cual fue interceptado en dos tiempos por el portero Fredy Pérez, quien más adelante brillaría en el partido con la atajada de la jornada.
Se jugaba el minuto 18, y Kevin Ruiz desde uno 22 metros sacó un remate violento a puerta el cual fue intervenido por Pérez en una de las mejores atajadas que va de campeonato.
Más adelante, Stheven Robles recibió un golpe por parte de Claudio De Oliveira en una jugada a balón dividido, pero fue el jugador de Comunicaciones quien se llevó la peor parte.
Luego, los palos fueron protagonistas en el partido y evitaron que Comunicaciones se llevara una derrota a los camerinos. Primero fue Javier González y posteriormente Claudio De Oliveira, este remate iba a ser uno de los mejores goles del certamen. Sufría Comunicaciones en un duelo que mantenía un buen ritmo de juego, pero donde la zona baja de los "Cremas" daban mucha ventaja.
El partido no podía terminar en silencio el marcador en su primera parte, y fue Steven Cárdenas quien logró por fin anotarle a Fredy Pérez al minuto 45 y con ello el duelo se fue al entretiempo. Fue un justo marcador para el club que lo intentó y que generó las ocasiones de gol, pero que se había topado con los postes y una acorde actuación de Fredy Pérez.
Triunfo quetzalteco
Lo más relevante en el segundo tiempo ocurrió cuando se llegó a los 60 minutos de juego ya que el árbitro Mario Escobar expulsó al médico del Xelajú, Rony Pereira, ya que este había reclamado ciertas acciones marcadas por el réferi.
Comunicaciones lograba el empate al 61, pero una posición adelantada terminó por anular la jugada, y seguía el triunfo de los locales.
Luego, al 64, Fredy Pérez de un aceptable partido, cometió nuevamente un error lo que derivó en la segunda anotación de Xelajú. El autor del gol fue Yilton Díaz, quien tras una serie de intervenciones del portero visitante, quedó a boca de puerta para rematar cómodamente y colocar el 2-0, un marcador casi de sentencia condenatoria.
Fue una estaca al corazón blanco, que quiso reaccionar, pero ya era demasiado tarde. Pese a los intentos de los visitantes, los tres puntos eran para los dirigidos por Roberto Hernández, quienes llegarán motivado al duelo ante Monterrey.
Lo negativo del partido fue la acción de Jorge Aparicio, quien agredió con un puñetazo a William Duarte en el 79, pero quien no fue amonestado por el árbitro Mario Escobar.
Esta semana será muy movida para Xelajú, ya que el miércoles 4 de febrero recibirá en Guatemala a Monterrey por la Copa de Campeones Concacaf 2026, y el sábado 7 jugará ante Guastatoya por la fecha 5 del Clausura 2026.
Por su parte, Comunicaciones recibirá a Deportivo Marquense, club con el cual tienen una cerrada lucha por abandonar la zona del descenso.
Por esta noche, Xelajú es sublíder y Comunicaciones quinto, y en el tema acumulado, los "Cremas" no podrán salir de la zona del descenso y quedan a la espera del resultado de Marquense, que juega a las 21:00 horas ante Antigua, ya que podría dormir de nuevo en el sótano del acumulado.
