 Día Internacional del Té: Beneficios y Mejores Infusiones
Salud

Día Internacional del Té: los beneficios de esta bebida y las infusiones ideales para fortalecer defensas

Cada 21 de mayo se celebra el Día Internacional del Té, una de las bebidas más consumidas del planeta. Además de su importancia cultural y social, distintas infusiones también destacan por sus beneficios para la salud.

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Día Internacional del Té, Redes sociales
Día Internacional del Té / FOTO: Redes sociales

El té se convirtió este 21 de mayo en protagonista alrededor del mundo gracias a la celebración del Día Internacional del Té, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de reconocer la importancia cultural, económica y social de esta tradicional bebida.

Después del agua, el té es considerado la bebida más consumida a nivel global y forma parte de rituales, tradiciones y costumbres en distintas culturas desde hace siglos.

Países como China, Japón, India y Reino Unido mantienen fuertes vínculos históricos con esta infusión, que va mucho más allá de simplemente consumir una bebida caliente.

En muchas culturas orientales, por ejemplo, el acto de preparar y beber té representa un momento de conexión, calma y atención plena.

Las ceremonias tradicionales invitan a concentrarse en detalles como el sonido del agua, el aroma de las hojas y el calor de la taza, convirtiendo el té en una experiencia casi meditativa.

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Día Internacional del Té - Redes sociales

Los beneficios del té para la salud

Además de su dimensión cultural, el té también despierta interés por sus propiedades beneficiosas para el organismo.

Diversos estudios señalan que variedades como el té verde, el té negro y el oolong contienen antioxidantes naturales, especialmente catequinas y polifenoles, asociados a efectos positivos para la salud.

Estos compuestos ayudan a combatir el estrés oxidativo, un proceso relacionado con el envejecimiento celular y distintas enfermedades.

Entre los beneficios más destacados del consumo moderado de té se encuentran:

·         Protección cardiovascular

·         Ayuda en el control del colesterol

·         Protección de vasos sanguíneos

·         Estimulación del metabolismo

·         Aporte de minerales beneficiosos para la salud ósea

·         Sensación de relajación y bienestar

El tipo de procesamiento y oxidación de las hojas también influye en las propiedades de cada variedad.

Por ejemplo, el té verde pasa por un proceso mínimo de oxidación, mientras que el té negro y el oolong presentan procesos más intensos, modificando tanto su sabor como sus compuestos bioactivos.

Infusiones ideales para fortalecer las defensas

Con la llegada de los cambios de clima surgen enfermedades de problemas respiratorios, es por ello, que muchas personas recurren a infusiones calientes para fortalecer el sistema inmune.

Estas son algunas de las más recomendadas:

Té de canela

El té de canela es uno de los favoritos durante la temporada fría debido a su efecto termogénico, es decir, ayuda a elevar la temperatura corporal de forma natural. Además, contiene antioxidantes y propiedades antimicrobianas que pueden contribuir a combatir virus y bacterias relacionados con gripes y resfriados.

También ayuda a aliviar síntomas como congestión, dolor de garganta y tos.

Té de jengibre con limón

El jengibre es ampliamente utilizado en la medicina tradicional gracias a sus propiedades antiinflamatorias. Combinado con limón, rico en vitamina C, se convierte en una de las infusiones más populares para fortalecer defensas y aliviar síntomas respiratorios.

Esta bebida también genera sensación de calor corporal y ayuda a calmar la garganta.

Té de cúrcuma

La cúrcuma ganó popularidad mundial por su compuesto activo principal: la curcumina. Especialistas señalan que posee propiedades antioxidantes, antivirales, antiinflamatorias y antibacterianas.

Durante el invierno, el té de cúrcuma suele recomendarse como complemento dentro de hábitos enfocados en el cuidado del sistema inmunológico.

Té de manzanilla

La manzanilla continúa siendo una de las infusiones más tradicionales y versátiles. Además de sus propiedades digestivas y relajantes, también puede ayudar a aliviar irritaciones de garganta y síntomas leves relacionados con resfriados.

Su efecto calmante también la convierte en una excelente opción para combatir el estrés y favorecer el descanso.

Una pausa en medio del ritmo acelerado

Más allá de sus beneficios físicos, el té también representa una pausa dentro de la rutina diaria.

En tiempos marcados por la velocidad y la hiperconexión, preparar una taza de té puede convertirse en un pequeño momento de bienestar y tranquilidad.

Especialistas coinciden en que el valor de esta bebida no solamente radica en sus propiedades nutricionales, sino también en la experiencia de calma y conexión que genera alrededor de quien la consume.

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