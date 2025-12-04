Openwear Stereo Pro: Auriculares Abiertos con Diseño Premium

La llegada de los Xiaomi OpenWear Stereo Pro ha generado gran interés entre los amantes de la tecnología. Estos nuevos audífonos destacan por su diseño abierto, su enfoque en la comodidad diaria y una calidad de sonido que sorprende incluso a los usuarios más exigentes.
La propuesta combina estilo, ergonomía y funciones avanzadas pensadas para el uso cotidiano, tanto en movimiento como en espacios de trabajo. La gran diferencia de estos audífonos frente a los modelos tradicionales es su formato abierto.
No se introducen en el canal auditivo, lo que permite mantener contacto con el entorno, algo ideal para caminar, ejercitarse o trabajar sin perder la noción de lo que ocurre alrededor. Cada unidad pesa solo 9.7 gramos y está fabricada con un gancho flexible recubierto de silicona líquida que se adapta con suavidad a la oreja.
Su sistema de soporte de tres puntos asegura un ajuste firme y cómodo incluso durante largas jornadas. En materia de sonido, los OpenWear Stereo Pro sorprenden con una arquitectura interna compuesta por cinco drivers.
Más de los OpenWear Stereo Pro
Se conforma por un driver dinámico de gran tamaño, dos armaduras balanceadas, un tweeter cerámico piezoeléctrico y un driver especial que ayuda a controlar la fuga sonora. Esta combinación logra un audio equilibrado, con bajos profundos, agudos definidos y un rango amplio de frecuencias.
También cuentan con soporte para audio de alta resolución, lo que garantiza una experiencia más fiel y detallada. Otro de los puntos fuertes es su tecnología de reducción de fugas de sonido, capaz de disminuir lo que se emite hacia el exterior hasta en un 60 por ciento.
Esto permite escuchar música o contenido sin preocuparse porque otras personas escuchen lo que se reproduce. Los audífonos integran además una función de grabación que permite registrar hasta dos horas de audio.
Esta característica resulta útil en entrevistas, reuniones o notas rápidas, y puede activarse mediante un gesto táctil.