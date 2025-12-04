Preguntas Prohibidas a Alexa y Siri

Los asistentes de voz Alexa y Siri se han convertido en parte de la rutina diaria de millones de personas. Sin embargo, expertos en tecnología advierten que hay ciertas preguntas y peticiones que nunca deberían hacerse.
Y es que cierta información puede comprometer la seguridad, la privacidad o incluso generar respuestas inapropiadas. La tecnología detrás de asistentes como Alexa y Siri continúa avanzando, pero eso no significa que sean infalibles.
Aunque están diseñados para facilitar la vida de los usuarios, no siempre son la herramienta ideal para resolver temas delicados o sensibles. Uno de los errores más comunes es pedirles información privada, ya sea propia o de terceros.
Solicitar datos personales, direcciones, números confidenciales o cualquier tipo de información sensible puede poner en riesgo la privacidad, especialmente porque el procesamiento de voz implica el envío de datos a servidores externos. Tampoco es recomendable compartir contraseñas o claves bancarias, ya que estos dispositivos no están diseñados para manejar ese tipo de información de forma segura.
Cuidado con Alexa y Siri
Otra categoría de preguntas que debe evitarse son aquellas relacionadas con actividades ilegales o peligrosas. Aunque los asistentes suelen rechazar instrucciones indebidas, estas interacciones pueden quedar almacenadas en el historial y generar problemas en caso de una revisión de seguridad.
Lo mismo aplica a consultas ofensivas, discriminatorias o inapropiadas, que no aportan ningún beneficio y pueden fomentar dinámicas negativas dentro del hogar. También resulta riesgoso pedir diagnósticos médicos o recomendaciones urgentes de salud.
Los asistentes virtuales no sustituyen a un profesional y sus respuestas podrían resultar imprecisas o insuficientes para atender una situación crítica. Una inquietud frecuente entre los usuarios es si estos dispositivos escuchan todo el tiempo.
Si bien los asistentes están programados para activarse únicamente mediante una palabra clave, pueden detectar sonidos similares y activarse por error. Esto puede provocar que registren fragmentos de conversaciones sin intención. Para reducir riesgos, es recomendable revisar y borrar el historial de grabaciones.