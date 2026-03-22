 Primera cámara de 108 MP: Zoom 3x sin pérdida en un celular
Tecnología

Presentan la primera cámara de 108 MP con zoom sin pérdida de calidad de 3x en un celular

Este smartphone busca posicionarse como una de las opciones más atractivas de la gama media en 2026.

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Celular, Celular
Celular / FOTO: Celular

El mercado de celulares en Guatemala sigue evolucionando y ahora recibe al nuevo moto g77. Se trata de un dispositivo de gama media que promete combinar potencia, fotografía avanzada y gran durabilidad.

Este modelo destaca por integrar tecnología de última generación enfocada en mejorar la experiencia de entretenimiento, productividad y conectividad en el día a día. Motorola continúa fortaleciendo su presencia en el país con un equipo diseñado para quienes buscan un equilibrio entre rendimiento, diseño y precio competitivo.

El moto g77 incorpora una pantalla Extreme AMOLED de 6.8 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, lo que permite disfrutar de imágenes más fluidas y colores vibrantes tanto en redes sociales como en plataformas de streaming. Uno de los aspectos más llamativos es su sistema fotográfico.

Más de este nuevo celular

El dispositivo incluye una cámara principal de 108 megapíxeles con zoom de alta calidad, permitiendo capturar fotografías con gran nivel de detalle incluso en condiciones de poca luz. Además, integra funciones de inteligencia artificial que optimizan retratos, detección automática de sonrisas y herramientas de edición inteligente para mejorar cada imagen.

El rendimiento también es uno de los puntos fuertes del nuevo moto g77. El smartphone puede alcanzar hasta 24 GB de RAM mediante tecnología RAM Boost, lo que facilita ejecutar múltiples aplicaciones al mismo tiempo sin afectar la velocidad del equipo. Asimismo, ofrece almacenamiento de hasta 512 GB, ideal para guardar fotos, videos, aplicaciones y documentos sin preocuparse por el espacio.

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El lanzamiento ha generado expectativa entre los fanáticos, quienes ya comparten sus primeras opiniones.

En cuanto a resistencia, el dispositivo cuenta con certificación de durabilidad de grado militar, protección Corning Gorilla Glass 7i y resistencia al agua y polvo IP64. Estas características permiten mayor tranquilidad al usar el teléfono en distintas condiciones, desde actividades al aire libre hasta jornadas laborales intensas.

La batería de 5200 mAh garantiza autonomía durante todo el día, mientras que la tecnología TurboPower de 30W permite recargar rápidamente el equipo en pocos minutos. Además, el audio estéreo con Dolby Atmos mejora la experiencia multimedia al ofrecer sonido más potente y envolvente.

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