 WhatsApp: ¿Tu celular estará fuera de uso desde abril 2026?
Tecnología

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Desde el 1 de abril de 2026, varios celulares dejarán de ser compatibles con WhatsApp debido a nuevas exigencias de seguridad y rendimiento.

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WhatsApp, Instagram
WhatsApp / FOTO: Instagram

A partir del 1 de abril de 2026, varios modelos de celulares dejarán de ser compatibles con WhatsApp debido a los nuevos requisitos técnicos de la aplicación.  La medida afectará principalmente a dispositivos antiguos que ya no pueden actualizar su sistema operativo, lo que impedirá abrir la app, recibir mensajes o instalar nuevas versiones.

WhatsApp continúa ajustando sus estándares de seguridad y rendimiento para garantizar el correcto funcionamiento de sus nuevas herramientas, como mejoras en privacidad, copias de seguridad optimizadas y funciones avanzadas. Estos cambios requieren sistemas operativos más recientes, dejando fuera a equipos lanzados hace más de una década.

Entre los principales modelos Android que perderán acceso a la aplicación se encuentran el Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy S4 Mini y Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy Note 2, LG Optimus L5, LG Optimus L7 II, Motorola Moto G de primera generación, Motorola Moto E de primera generación, Sony Xperia M, Sony Xperia Z2 y Huawei Ascend Mate.

En el caso de Apple, los dispositivos que no puedan actualizarse a iOS 15.1 también quedarán fuera de compatibilidad.  Esto incluye el iPhone 6, iPhone 6 Plus y versiones anteriores, que ya no podrán ejecutar la aplicación ni descargar futuras actualizaciones desde la tienda oficial.

¿Qué pasará con tu WhatsApp?

La decisión responde a la necesidad de optimizar la seguridad y el rendimiento de la plataforma.  Los celulares antiguos ya no reciben parches de protección ni cuentan con la capacidad técnica necesaria para soportar nuevas funciones, lo que representa un riesgo para la privacidad de los usuarios.

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Especialistas recomiendan verificar la versión del sistema operativo del teléfono antes de la fecha límite. En Android se puede revisar en el apartado "Información del teléfono", mientras que en iPhone se consulta desde "Configuración" y luego "General". Si el equipo no puede actualizarse, la única alternativa será cambiar de dispositivo para mantener el acceso a la aplicación.

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