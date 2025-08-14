 Productos Navideños 2025: ¡Navidad en Agosto!
Tendencias

¿Navidad en agosto? Llegaron los productos navideños 2025 para encender la magia

"Nunca es muy temprano para decorar", bajo ese lema, supermercado se adelanta y destaca su catálogo con el que encienden la magia de la Navidad.

Compartir:
Navidad en Pricesmart , Captura de pantalla
Navidad en Pricesmart / FOTO: Captura de pantalla

Aunque el calendario apenas marca agosto, el espíritu navideño ya se siente en algunas tiendas en la Ciudad de Guatemala. La magia de la temporada más esperada cada año ya dijo presente y desde cuatro meses antes ya encuentras artículos navideños para iniciar las decoraciones y alegrar los hogares con la iluminación, movimiento y color de la Navidad 2025. 

 Desde decoraciones luminosas hasta piezas tradicionales, PriceSmart se adelanta a la temporada con mágicos objetos para todos los gustos. Encuentra esferas, villas especiales, muñecos decorativos y muchos artículos más para darle un toque novedoso a esta temporada navideña. 

Una selección encantadora para cada rincón del hogar

En la nueva línea de productos navideños, destacan alternativas encantadoras como:

  • Set de gnomos con luces LED (Member’s Selection)
  • Pueblo navideño iluminado, ideal para resaltar la calidez del ambiente festivo
  • Árboles decorativos en miniatura, perfectos para mesas o rincones especiales
  • Figuras extendibles navideñas, que resaltan por su originalidad y diseño
  • Juego de pesebre en poliresina y tela (13 piezas), una opción más tradicional y elegante
  • Botas navideñas con luces LED, que combinan funcionalidad y espíritu navideño 

Tendencias 2025

Más allá de lo que se ve en las estanterías, la decoración navideña de este año está marcada por corrientes globales que apuntan a tres ejes: sostenibilidad, personalización y tecnología.

Según el portal especializado TrendBible y la guía de estilo de Wurmkatalog, estas son las tendencias clave para la temporada:

  1. Cozy Nostalgia Regreso de ornamentos vintage reinterpretados, colores cálidos y texturas como la lana o el fieltro. Inspirado en la idea de "decorar como en casa de los abuelos, pero con un toque moderno".
  2. Regreso de ornamentos vintage reinterpretados, colores cálidos y texturas como la lana o el fieltro.
  3. Inspirado en la idea de "decorar como en casa de los abuelos, pero con un toque moderno".
  4. Sustainable Sparkle Uso de materiales reciclados, biodegradables o naturales como madera, piñas y papel. Eminza y The Spruce destacan que el papel origami y las estrellas iluminadas hechas a mano serán protagonistas.
  5. Uso de materiales reciclados, biodegradables o naturales como madera, piñas y papel.
  6. Eminza y The Spruce destacan que el papel origami y las estrellas iluminadas hechas a mano serán protagonistas.
  7. Minimalismo elegante Paletas suaves como verde oliva, crema y plateado. Menos adornos, pero de mayor calidad y diseño depurado.
  8. Paletas suaves como verde oliva, crema y plateado.
  9. Menos adornos, pero de mayor calidad y diseño depurado.
  10. Maximalismo retro e iridiscencia Luces multicolores, lazos grandes y ornamentos noventeros, combinados con materiales reflectantes en tonos lilas y azul hielo.
  11. Luces multicolores, lazos grandes y ornamentos noventeros, combinados con materiales reflectantes en tonos lilas y azul hielo.
  12. Candyland y paletas pastel Figuras de dulces, cupcakes y bastones, con colores rosa, aqua y amarillo. Christmas Central lo señala como la apuesta más "Instagrammable" del año.
  13. Figuras de dulces, cupcakes y bastones, con colores rosa, aqua y amarillo.
  14. Christmas Central lo señala como la apuesta más "Instagrammable" del año.
  15. Personalización y tecnología Esferas con nombres o fotos, luces inteligentes que cambian con música y árboles con sensores táctiles
  16. Esferas con nombres o fotos, luces inteligentes que cambian con música y árboles con sensores táctiles

En Portada

Seguridad fronteriza, clave en la reunión entre los presidentes de Guatemala y Méxicot
Nacionales

Seguridad fronteriza, clave en la reunión entre los presidentes de Guatemala y México

12:12 PM, Ago 14
Colombiana Karen Villamizar gana primera etapa de la Vuelta Femeninat
Deportes

Colombiana Karen Villamizar gana primera etapa de la Vuelta Femenina

01:45 PM, Ago 14
Minex: El Gobierno de Guatemala no permite el uso de su espacio aéreo por redes criminalest
Nacionales

Minex: "El Gobierno de Guatemala no permite el uso de su espacio aéreo por redes criminales"

10:35 AM, Ago 14
Honduras: Denuncian plan para asesinar a expresidente Zelaya e impedir eleccionest
Internacionales

Honduras: Denuncian plan para asesinar a expresidente Zelaya e impedir elecciones

12:47 PM, Ago 14

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosFútbolEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos