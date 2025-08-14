Productos Navideños 2025: ¡Navidad en Agosto!

Aunque el calendario apenas marca agosto, el espíritu navideño ya se siente en algunas tiendas en la Ciudad de Guatemala. La magia de la temporada más esperada cada año ya dijo presente y desde cuatro meses antes ya encuentras artículos navideños para iniciar las decoraciones y alegrar los hogares con la iluminación, movimiento y color de la Navidad 2025.
Desde decoraciones luminosas hasta piezas tradicionales, PriceSmart se adelanta a la temporada con mágicos objetos para todos los gustos. Encuentra esferas, villas especiales, muñecos decorativos y muchos artículos más para darle un toque novedoso a esta temporada navideña.
Una selección encantadora para cada rincón del hogar
En la nueva línea de productos navideños, destacan alternativas encantadoras como:
- Set de gnomos con luces LED (Member’s Selection)
- Pueblo navideño iluminado, ideal para resaltar la calidez del ambiente festivo
- Árboles decorativos en miniatura, perfectos para mesas o rincones especiales
- Figuras extendibles navideñas, que resaltan por su originalidad y diseño
- Juego de pesebre en poliresina y tela (13 piezas), una opción más tradicional y elegante
- Botas navideñas con luces LED, que combinan funcionalidad y espíritu navideño
Tendencias 2025
Más allá de lo que se ve en las estanterías, la decoración navideña de este año está marcada por corrientes globales que apuntan a tres ejes: sostenibilidad, personalización y tecnología.
Según el portal especializado TrendBible y la guía de estilo de Wurmkatalog, estas son las tendencias clave para la temporada:
- Cozy Nostalgia Regreso de ornamentos vintage reinterpretados, colores cálidos y texturas como la lana o el fieltro. Inspirado en la idea de "decorar como en casa de los abuelos, pero con un toque moderno".
- Regreso de ornamentos vintage reinterpretados, colores cálidos y texturas como la lana o el fieltro.
- Inspirado en la idea de "decorar como en casa de los abuelos, pero con un toque moderno".
- Sustainable Sparkle Uso de materiales reciclados, biodegradables o naturales como madera, piñas y papel. Eminza y The Spruce destacan que el papel origami y las estrellas iluminadas hechas a mano serán protagonistas.
- Uso de materiales reciclados, biodegradables o naturales como madera, piñas y papel.
- Eminza y The Spruce destacan que el papel origami y las estrellas iluminadas hechas a mano serán protagonistas.
- Minimalismo elegante Paletas suaves como verde oliva, crema y plateado. Menos adornos, pero de mayor calidad y diseño depurado.
- Paletas suaves como verde oliva, crema y plateado.
- Menos adornos, pero de mayor calidad y diseño depurado.
- Maximalismo retro e iridiscencia Luces multicolores, lazos grandes y ornamentos noventeros, combinados con materiales reflectantes en tonos lilas y azul hielo.
- Luces multicolores, lazos grandes y ornamentos noventeros, combinados con materiales reflectantes en tonos lilas y azul hielo.
- Candyland y paletas pastel Figuras de dulces, cupcakes y bastones, con colores rosa, aqua y amarillo. Christmas Central lo señala como la apuesta más "Instagrammable" del año.
- Figuras de dulces, cupcakes y bastones, con colores rosa, aqua y amarillo.
- Christmas Central lo señala como la apuesta más "Instagrammable" del año.
- Personalización y tecnología Esferas con nombres o fotos, luces inteligentes que cambian con música y árboles con sensores táctiles
- Esferas con nombres o fotos, luces inteligentes que cambian con música y árboles con sensores táctiles