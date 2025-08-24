 Descubre la Experiencia Toy Story en Guatemala
La experiencia de Toy Story en Guatemala que no te puedes perder

Woody, Buzz y todos sus amigos celebran los 30 años de Toy Story con una atracción inmersiva.

Toy Story, Toy Story
Toy Story / FOTO: Toy Story

Woody, Buzz y sus inseparables amigos llegaron a Oakland Place para conmemorar el 30 aniversario de Toy StoryHay que destacar que la icónica película de Disney Pixar marcó a varias generaciones con emociones.

Con una experiencia inmersiva inédita en el país, las familias guatemaltecas ahora pueden revivir la magia de su infancia, explorar escenarios icónicos y formar parte de una celebración llena de color, nostalgia y aventura. Ubicada en la planta baja de Oakland Place, la atracción recrea con un nivel de detalle sorprendente algunas de las escenas más recordadas de las cuatro películas de la saga.

Toy Story - Toy Story

Desde la entrada, los visitantes son transportados al mundo donde los juguetes cobran vida, rodeados de áreas interactivas, espacios para tomarse fotografías y actividades diseñadas para todas las edades. La entrada a la experiencia es gratuita y está disponible de domingo a jueves de 10:00 a 19:40 horas, mientras que los viernes y sábados el horario se extiende hasta las 20:40 horas.

La amenidad permanecerá abierta hasta octubre, convirtiéndose en uno de los planes familiares más atractivos de la temporada. Para garantizar una visita cómoda y segura, la atracción se organiza por turnos, lo que permite disfrutar cada área sin aglomeraciones.

Más de la experiencia Toy Story

Además, los más pequeños podrán interactuar con personajes caracterizados y anfitriones, creando un ambiente lleno de magia.  Oakland Place también ha diseñado espacios especiales para generar "photo moments" ideales para compartir en redes sociales.

Los visitantes tendrán acceso a kits temáticos exclusivos, así como a promociones y activaciones con marcas aliadas como Siman, Max, Miniso, Kasperle, Juguetón, Movies, St. Jack’s y Chiviri4ta.  Tiendas dentro del centro comercial también se suman a la experiencia con vitrinas decoradas, descuentos especiales y productos oficiales de Toy Story, lo que convierte el recorrido en una aventura integral.

En este 30 aniversario de Toy Story, Oakland Place se convierte en el escenario perfecto para recordar que la amistad, como la de Woody y Buzz, es "infinita y más allá".

