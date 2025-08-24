Descubre la Experiencia Toy Story en Guatemala

Woody, Buzz y sus inseparables amigos llegaron a Oakland Place para conmemorar el 30 aniversario de Toy Story. Hay que destacar que la icónica película de Disney Pixar marcó a varias generaciones con emociones.
Con una experiencia inmersiva inédita en el país, las familias guatemaltecas ahora pueden revivir la magia de su infancia, explorar escenarios icónicos y formar parte de una celebración llena de color, nostalgia y aventura. Ubicada en la planta baja de Oakland Place, la atracción recrea con un nivel de detalle sorprendente algunas de las escenas más recordadas de las cuatro películas de la saga.
Desde la entrada, los visitantes son transportados al mundo donde los juguetes cobran vida, rodeados de áreas interactivas, espacios para tomarse fotografías y actividades diseñadas para todas las edades. La entrada a la experiencia es gratuita y está disponible de domingo a jueves de 10:00 a 19:40 horas, mientras que los viernes y sábados el horario se extiende hasta las 20:40 horas.
La amenidad permanecerá abierta hasta octubre, convirtiéndose en uno de los planes familiares más atractivos de la temporada. Para garantizar una visita cómoda y segura, la atracción se organiza por turnos, lo que permite disfrutar cada área sin aglomeraciones.
Más de la experiencia Toy Story
Además, los más pequeños podrán interactuar con personajes caracterizados y anfitriones, creando un ambiente lleno de magia. Oakland Place también ha diseñado espacios especiales para generar "photo moments" ideales para compartir en redes sociales.
Los visitantes tendrán acceso a kits temáticos exclusivos, así como a promociones y activaciones con marcas aliadas como Siman, Max, Miniso, Kasperle, Juguetón, Movies, St. Jack’s y Chiviri4ta. Tiendas dentro del centro comercial también se suman a la experiencia con vitrinas decoradas, descuentos especiales y productos oficiales de Toy Story, lo que convierte el recorrido en una aventura integral.
En este 30 aniversario de Toy Story, Oakland Place se convierte en el escenario perfecto para recordar que la amistad, como la de Woody y Buzz, es "infinita y más allá".