 Guatemala: ¿Quién es más infiel, hombres o mujeres?
Tendencias

¿Quiénes son más infieles en Guatemala según la inteligencia artificial: los hombres o las mujeres?

La infidelidad sigue siendo un tema tabú en Guatemala, pero estudios internacionales y percepciones locales coinciden en una realidad incómoda.

Compartir:
infiel, infiel
infiel / FOTO: infiel

Ser infiel es un tema que despierta curiosidad y polémica en Guatemala y en todo el mundo. Aunque no existen estadísticas oficiales que midan con precisión quién engaña más a su pareja, estudios internacionales y la percepción social apuntan hacia una tendencia clara.

Según se ha dado a conocer en esos estudios, los hombres son más infieles que las mujeres. Sin embargo, el panorama no es tan sencillo, pues factores culturales y sociales influyen directamente en cómo se vive y se interpreta este fenómeno.

En el ámbito global, encuestas como la General Social Survey en Estados Unidos han revelado que entre el 18% y 20% de los hombres admiten haber sido infieles, frente a un 10% a 13% de las mujeres.  Estos datos reflejan una brecha que también se observa en Latinoamérica, donde el machismo y los dobles estándares de género han permitido que la infidelidad masculina sea vista con mayor tolerancia que la femenina.

En Guatemala, especialistas en relaciones de pareja coinciden en que la cultura machista juega un papel central.  Mientras que la infidelidad masculina suele justificarse o minimizarse, las mujeres enfrentan un estigma social mucho más fuerte.

¿Quién es más infiel?

Para muchas guatemaltecas, admitir una infidelidad implica arriesgar su reputación e incluso su seguridad dentro de la relación.  Por esta razón, aunque las cifras muestran que los hombres son más infieles, existe la posibilidad de que muchas mujeres oculten este comportamiento por temor al señalamiento.

En encuestas sobre relaciones de pareja en Guatemala, una gran parte de la población considera la infidelidad como una de las principales causas de ruptura.

La experiencia de Toy Story en Guatemala que no te puedes perder

Woody, Buzz y todos sus amigos celebran los 30 años de Toy Story con una atracción inmersiva.

No obstante, también se señala que muchas veces los hombres son "perdonados" con más facilidad que las mujeres en situaciones similares, reforzando la desigualdad en torno al tema. En conclusión, aunque las estadísticas internacionales y la percepción social apuntan a que los hombres son más infieles que las mujeres en Guatemala, la brecha se reduce poco a poco.

En Portada

Caso Farruko Pop: El último día con su familia y detalles del criment
Nacionales

Caso Farruko Pop: El último día con su familia y detalles del crimen

01:13 PM, Ago 26
Juan Leonel García aclara la polémica con la Selecciónt
Deportes

Juan Leonel García aclara la polémica con la Selección

02:51 PM, Ago 26
Guatemala recibe donación de motocicletas de China (Taiwán) t
Nacionales

Guatemala recibe donación de motocicletas de China (Taiwán)

11:49 AM, Ago 26
Trump propone pena de muerte para asesinos en Washingtont
Internacionales

Trump propone pena de muerte para asesinos en Washington

01:33 PM, Ago 26

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoLiga NacionalCopa CentroamericanaPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos