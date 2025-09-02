 Nuevas Tendencias de Moda en Guatemala
Tendencias

Nuevas opciones de moda llegan a Guatemala

La moda americana sigue conquistando Guatemala con la apertura de un espacio que ofrece prendas modernas y esenciales.

La llegada de una nueva tienda en Oakland Place marca un hito para los amantes de la moda en el país.  Se trata de un espacio que promete transformar la experiencia de compra con colecciones que reflejan lo mejor del estilo americano contemporáneo.

Asimismo, busca brindar a sus clientes prendas modernas y atemporales para toda la familia. Gap abrió sus puertas el pasado 30 de agosto y desde su inauguración se ha convertido en un atractivo para quienes buscan calidad, comodidad y diseño en un mismo lugar.

Entre las piezas más destacadas que se pueden encontrar están los clásicos pantalones khaki, denim de alta calidad y camisetas con diseños de logo que se han vuelto infaltables en los armarios. El proyecto se desarrolla gracias a la asociación de AR Holdings con una de las marcas de moda más reconocidas a nivel mundial.

La compañía ha trazado un camino de expansión sostenida en Centroamérica, Suramérica y el Caribe, con 65 tiendas en seis países y planes firmes de continuar llevando experiencias de compra diferenciadas a cada vez más clientes. Personeros destacaron que la apertura es un paso más en el compromiso de acercar a los consumidores de la región un concepto de moda fresca, accesible y de calidad.

Más de la moda que trae la nueva tienda

La visión es que cada tienda se convierta en un espacio de conexión entre la marca y las comunidades locales. GAP llega con colecciones que combinan lo clásico con lo actual, apostando por piezas versátiles que se adaptan a distintos estilos de vida.

Entre sus novedades destacan camisetas con estampados renovados, denim en diferentes cortes que van desde los tradicionales hasta los más modernos, y prendas diseñadas para ofrecer comodidad sin perder elegancia.

La marca continúa consolidando su identidad con propuestas que reafirman el estilo americano, pensado para cada miembro de la familia. Sin lugar a duda, este será un espacio perfecto para adquirir moda.

