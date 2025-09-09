Apple presenta el iPhone 17 Air: Detalles y precio

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, presentó este martes al "nuevo miembro del iPhone", el ultrafino iPhone 17 Air de 5,6 mm de grosor y con una pantalla de 6.5 pulgadas.
La empresa de la manzana mordida describió el nuevo iPhone 17 Air en su evento "Awe drops", celebrado en la sede de la empresa en Cupertino, California, como un dispositivo "potente, pero tan delgado y ligero que parece desaparecer en la mano" y con una batería que dura "todo el día".
Detalles y cuánto costará
No obstante, la compañía afirma que el diseño del dispositivo es el más duradero hasta la fecha, gracias a un caparazón cerámico ('Ceramic Shield') y un marco de titanio en ambos lados.
El nuevo miembro de la gama de teléfonos inteligentes de Apple cuenta con un procesador A19 Pro, "el chip más potente para iPhone hasta la fecha", también anunciado hoy, así como con un sistema de cámara dual de 48 megapíxeles.
El nuevo iPhone 17 Air sale a la venta con un precio de $999 para el mercado estadounidense.
*Con información de EFE