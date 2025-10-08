 Mejor día de octubre 2025 para cortarse el cabello lunar
El mejor día de octubre 2025 para cortarse el cabello, según el calendario lunar

Cuidar el cabello también puede tener un toque de astrología, y octubre llega con fechas ideales para renovarlo o dejarlo crecer fuerte y saludable.

De acuerdo con la revista Glamour, citada por Infobae, las fases de la Luna influyen en la vitalidad del cabello y en la rapidez con que crece después de un corte.  Por eso, cada mes hay días recomendados para acudir al salón, dependiendo del resultado que se busque: fortaleza, brillo o crecimiento.

Durante octubre de 2025, los especialistas en belleza y astrología coinciden en que la Luna Llena, que ocurre el 8 y 9 de octubre, será el momento perfecto para un cambio de imagen completo. En esas fechas, la energía lunar alcanza su punto máximo, lo que favorecería cortes más definidos y con mejor caída.

Es ideal para quienes desean renovar su estilo o liberarse de puntas dañadas. Otra fecha clave será el 13 de octubre, durante el Cuarto Menguante, recomendado para quienes prefieren mantener su corte por más tiempo sin preocuparse por el crecimiento rápido.  En esta fase, la Luna disminuye su intensidad, lo que según las creencias ayuda a conservar la forma del peinado y controlar el volumen.

Por su parte, el 29 de octubre, cuando se dé el Cuarto Creciente, es considerado el momento idóneo para quienes desean que el cabello crezca más rápido y con fuerza. Un recorte ligero o un mantenimiento de puntas en esta fase puede estimular el crecimiento y mejorar la textura capilar.

No te cortes el cabello durante esta fecha

En cambio, el 21 de octubre, día de Luna Nueva, no es aconsejable realizar ningún corte de cabello.  Este momento se asocia con el inicio de nuevos ciclos, por lo que se recomienda enfocarse en tratamientos de hidratación profunda, mascarillas o aceites reparadores.

Aunque la ciencia no ha confirmado la relación entre las fases lunares y el crecimiento del cabello, esta práctica ancestral sigue siendo popular en muchos países. Para algunos, se trata de un ritual que conecta con la naturaleza y el bienestar personal.

