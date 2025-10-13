140 Estilistas Guatemaltecos Viajan a Brasil por Belleza

Más de 140 estilistas guatemaltecos vivieron una experiencia inolvidable en Brasil al participar en un exclusivo programa de formación en la TRUSS Professional Academy, reconocida internacionalmente por su formación en el sector de la belleza. Este evento, respaldado por HYDRAPRO y TRUSS Professional Guatemala, marcó un hito en la participación de profesionales guatemaltecos en capacitaciones de nivel mundial, estableciendo al país como un referente en la búsqueda de la formación continua en este ámbito.
Los estilistas que asistieron al programa pertenecen a algunos de los salones más destacados de Guatemala, convirtiéndose en verdaderos embajadores del talento nacional. Durante su estancia en la academia, los participantes tuvieron la oportunidad de recibir cursos personalizados centrados en técnicas de color de nivel internacional, que incluyeron las aclamadas técnicas brasileñas de balayage y métodos avanzados de estilismo, todos impartidos por un grupo de educadores de renombre: Mickey Colón, Luis Alfredo, William Leite y Asil Simsek.
Una Inversión en Educación
"En TRUSS Professional Guatemala creemos en el poder de la educación para transformar vidas. Ver a más de 140 estilistas guatemaltecos capacitándose en una academia de clase mundial es un testimonio de su pasión, disciplina y deseo de crecer", comentó Karla Alburez, gerente general de HYDRAPRO. Este viaje no solo tiene un impacto positivo en las habilidades individuales de cada estilista, sino que también inspira a toda la industria de la belleza en Guatemala a soñar en grande y alcanzar estándares internacionales.
Gracias a la colaboración entre HYDRAPRO y TRUSS Professional Guatemala, los participantes regresarán a su país con un arsenal de nuevas técnicas y conocimientos que fortalecerán la industria de la belleza guatemalteca, consolidando a la nación como un mercado en evolución y preparado para competir globalmente.
Técnicas Avanzadas de Estilismo
Durante la capacitación, los asistentes pudieron sumergirse en diversas técnicas innovadoras, incluyendo:
- Balayage brasileño y otras técnicas de coloración.
- Métodos de estilismo avanzados.
- Capacitación práctica y personalizada.
Estos aprendizajes no solo ampliarán el repertorio de habilidades de los estilistas, sino que también elevarán la calidad de los servicios ofrecidos en los salones en Guatemala. La oportunidad de interactuar con educadores de alto nivel del sector de la belleza en un entorno internacional, como la TRUSS Professional Academy, es invaluable para los estilistas locales, quienes están ansiosos por aplicar lo aprendido en su día a día.
Con este tipo de iniciativas, se busca fomentar una cultura de educación continua y excelencia en la industria de la belleza en Guatemala. Este programa representa una inversión no solo en las carreras de los estilistas, sino también en el crecimiento y desarrollo del sector en su conjunto. Las expectativas son altas, y los estilistas guatemaltecos están listos para llevar su arte al siguiente nivel.