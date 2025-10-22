 Apertura del Tortugario de Nah en Guatemala
Tendencias

¡Ya pudes visitarlo! Aperturan Tortugario de Nah en Guatemala

Este nuevo centro se convierte en un referente nacional de educación ambiental y protección de especies vulnerables.

Compartir:
Tortugario, Tortugario
Tortugario / FOTO: Tortugario

En un firme compromiso con la sostenibilidad y la educación ambiental, Oceana Resort + Convention anunció la apertura oficial del Tortugario de Nah. Se trata de un nuevo centro dedicado a la conservación de la tortuga marina conocida en Guatemala como Parlama (Lepidochelys Olivacea).

Cabe destacar que dicha especie está catalogada como vulnerable y está en la lista roja de especies amenazadas. El proyecto recibió el respaldo oficial el 28 de julio de 2025, cuando Oceana obtuvo la resolución No. 007/2025 del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), que autoriza formalmente su funcionamiento.

Este logro marca un hito para la región del Pacífico guatemalteco, donde cada año miles de tortugas llegan a las playas para anidar. "Con el Tortugario de Nah reafirmamos nuestro propósito de cuidar y respetar la vida marina", destacó el equipo de sostenibilidad de Oceana.

Además, los personeros agregaron: "Involucramos a nuestros huéspedes y visitantes en procesos educativos que promuevan la conservación de especies en peligro". El Tortugario de Nah combina ciencia, tecnología y compromiso ambiental. Su misión principal es garantizar el cuidado de los huevos y crías de tortugas marinas, bajo estrictos controles científicos.

Más del Tortugario de Nah

La temperatura de la arena se mide cada seis horas, y mediante termómetros digitales de última generación se registran lecturas cada 15 minutos, lo que permite determinar con precisión el sexo de las tortuguitas, definido por la temperatura del nido. El proyecto arrancó oficialmente el 13 de agosto de 2025 con la siembra de los primeros nidos.

A la fecha, el tortugario cuenta con 47 nidos y más de 4,900 huevos en proceso de incubación, con las primeras liberaciones previstas para el 22 de septiembre de 2025.

¿Qué pasa cuando se te “sube el muerto”?

A continuación, te contamos qué es lo que realmente sucede contigo durante esta situación.

Luis Meneses, Gerente General de Oceana Resort + Convention, expresó su entusiasmo por esta iniciativa: "Queremos que cada persona viva la experiencia de contribuir directamente a la conservación de la vida marina".

En Portada

CSJ autoriza a Marco Villeda retirarse de funciones para asumir como titular de Gobernaciónt
Nacionales

CSJ autoriza a Marco Villeda retirarse de funciones para asumir como titular de Gobernación

02:11 PM, Oct 22
Jude Bellingham da triunfo al Real Madrid frente a Juventus t
Deportes

Jude Bellingham da triunfo al Real Madrid frente a Juventus

02:55 PM, Oct 22
Baldetti será operada; defensa pide recuperación fuera de prisiónt
Nacionales

Baldetti será operada; defensa pide recuperación fuera de prisión

01:16 PM, Oct 22
Polémico mensaje desata de nuevo el rumor sobe la muerte de Adela Noriegat
Farándula

Polémico mensaje desata de nuevo el rumor sobe la muerte de Adela Noriega

12:06 PM, Oct 22

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadSeguridad vialredes socialesFutbol GuatemaltecoJuegos CentroamericanosEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos