Apertura del Tortugario de Nah en Guatemala

En un firme compromiso con la sostenibilidad y la educación ambiental, Oceana Resort + Convention anunció la apertura oficial del Tortugario de Nah. Se trata de un nuevo centro dedicado a la conservación de la tortuga marina conocida en Guatemala como Parlama (Lepidochelys Olivacea).
Cabe destacar que dicha especie está catalogada como vulnerable y está en la lista roja de especies amenazadas. El proyecto recibió el respaldo oficial el 28 de julio de 2025, cuando Oceana obtuvo la resolución No. 007/2025 del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), que autoriza formalmente su funcionamiento.
Este logro marca un hito para la región del Pacífico guatemalteco, donde cada año miles de tortugas llegan a las playas para anidar. "Con el Tortugario de Nah reafirmamos nuestro propósito de cuidar y respetar la vida marina", destacó el equipo de sostenibilidad de Oceana.
Además, los personeros agregaron: "Involucramos a nuestros huéspedes y visitantes en procesos educativos que promuevan la conservación de especies en peligro". El Tortugario de Nah combina ciencia, tecnología y compromiso ambiental. Su misión principal es garantizar el cuidado de los huevos y crías de tortugas marinas, bajo estrictos controles científicos.
Más del Tortugario de Nah
La temperatura de la arena se mide cada seis horas, y mediante termómetros digitales de última generación se registran lecturas cada 15 minutos, lo que permite determinar con precisión el sexo de las tortuguitas, definido por la temperatura del nido. El proyecto arrancó oficialmente el 13 de agosto de 2025 con la siembra de los primeros nidos.
A la fecha, el tortugario cuenta con 47 nidos y más de 4,900 huevos en proceso de incubación, con las primeras liberaciones previstas para el 22 de septiembre de 2025.
Luis Meneses, Gerente General de Oceana Resort + Convention, expresó su entusiasmo por esta iniciativa: "Queremos que cada persona viva la experiencia de contribuir directamente a la conservación de la vida marina".