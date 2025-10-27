 Tour Salva Tu Piel 2025: Diagnóstico Gratuito en Guatemala
Tour "Salva Tu Piel 2025" en Guatemala: diagnóstico gratuito y educación para prevenir el cáncer de piel

Con jornadas médicas abiertas al público, la iniciativa invita a cuidar la piel y adoptar hábitos que pueden salvar vidas.

El cáncer de piel es el tipo más común a nivel mundial y, aunque es altamente prevenible, continúa en aumento debido a la exposición solar sin protección.  Con el objetivo de crear conciencia sobre la detección temprana y el cuidado responsable, La Roche-Posay pone en marcha en Guatemala el Tour "Salva Tu Piel 2025".

Se trata de una iniciativa que ofrecerá jornadas de diagnóstico gratuito en la Ciudad de Guatemala. De acuerdo con datos del Observatorio Mundial del Cáncer (IARC), en 2020 se registraron más de 1.5 millones de nuevos casos de cáncer de piel a nivel global, entre ellos 324,635 tipo melanoma y más de 1.1 millones no melanoma.

En Guatemala, la OMS reportó 195 muertes por cáncer de piel ese mismo año, equivalentes al 0.22% de las muertes totales del país. Cada caso prevenible es una oportunidad de salvar vidas a través de la educación y el diagnóstico temprano.

El Tour Salva Tu Piel ha recorrido varios países de la región Centroamericana y Andina (CERAN), logrando revisar a más de 12,500 personas y detectar 1,232 casos de riesgo que recibieron atención especializada.  Este año, la iniciativa llega nuevamente a Guatemala con el compromiso de revisar cientos de lunares y brindar orientación médica gratuita.

Cuida tu piel

Durante las jornadas, un equipo de dermatólogos certificados atenderá al público en un carrito especializado instalado dentro del Centro Comercial Peri Roosevelt. En el lugar se brindará educación sobre fotoprotección y se promoverá el autoexamen de la piel mediante la técnica ABCDE (Asimetría, Bordes, Color, Diámetro y Evolución).

Las fechas serán el 8 y 9 de diciembre y se estará atendiendo a partir de las 10 de la mañana.

"Queremos acercar la prevención del cáncer de piel a más personas, especialmente a quienes no tienen fácil acceso a estos servicios", explicó Melanie Cooper, Gerente General de la división dermocosmética de L’Oréal CERAN.

