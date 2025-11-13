 Expertos en Conservación de Monja Blanca se Reúnen en Cobán
Conservación de la Monja Blanca reúne a expertos en Congreso Ecológico en Cobán

La conservación de nuestra flor nacional, afectada por diversos factores derivados del cambio climático, es el tema principal de un congreso que reunirá expertos de la región en la XLVI Exposición Internacional de Orquídeas.

Monja Blanca, AAO
Monja Blanca / FOTO: AAO

La Asociación Altaverapacense de Orquideología (AAO) realiza en noviembre la XLVI Exposición Internacional de Orquídeas en la ciudad de Cobán en donde se llevará a cabo el VII Congreso Ecológico, que este 2025 tiene como eje central la discusión de expertos en la Conservación de la Monja Blanca (Lycaste Virginalis forma alba).

Werner Ramírez, presidente de la AAO, explicó que la Monja Blanca, la flor nacional de Guatemala, se ha visto afectada por el avance de la frontera agrícola y por el pérdida de cobertura boscosa, lo cual afecta en cantidad y calidad la presencia de agentes polinizadores para la fertilización y propagación de esta majestuosa flor.

De acuerdo con Ramírez, como seres humanos no hemos logrado ni identificar plenamente los efectos que nos provoca el cambio climático; sin embargo, vemos cómo ya afecta al medioambiente, la fauna y flora. Los bosques nubosos, característicos de las verapaces, se han visto impactados por las temperaturas extremas que ahora los afectan. Además, indicó que aunque en la actualidad muchos sectores se plantean la importancia de la reforestación, para esas áreas de bosque nuboso se deben enfocar los esfuerzos en sembrar plantas latifoliadas, cuyas características complementan la conservación de diversas especies en ese tipo de bosque. 

Descubre la Monja Blanca en exposición 

La asociación planificó diversas jornadas con conversatorios, talleres, actividades culturales, entre otros, para visibilizar la importancia del conservación de esta variedad de lycaste virginalis, así como de los esfuerzos que se realizan.

La actividad se llevará a cabo el próximo 21 y 22 de noviembre en el Convento de Santo Domingo de Guzmán, en la ciudad altense, la cual dará inicio con el Congreso Ecológico bajo el tema "Situación actual de nuestra flor nacional Monja Blanca Lycaste Virginalis forma alba" con diversos temas:

  • Conferencia "¿Qué hemos hecho por la conservación de la Monja Blanca?" por Julio Fonseca
  • Conversatorio "Esfuerzos que se realizan por preservar la Monja Blanca" por Wilber Rodríguez
  • Conversatorio "Acciones para la conservación de las orquídeas nacionales en México" por Hector Orduña
  • Conferencia "Expectativas para repoblar los bosques con Monja Blanca" por Daniel Piedrahita 

No te pierdas la oportunidad de conocer más sobre la belleza, el valor y el cultivo de nuestra flor nacional, aquí te dejamos la información:

  • Convento de Santo Domingo, Cobán
  • Viernes 21 y sábado 22 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana 
  • Ingreso: Q20 adultos; Q10 niños 

