Explora la mágica experiencia navideña en el histórico Mapa en Relieve de Ciudad de Guatemala

El Mapa en Relieve de la Ciudad de Guatemala se transforma cada año en un escenario brillante de convivencia, historia y tradición para la temporada navideña. Del 29 de noviembre al 21 de diciembre, residentes y turistas pueden disfrutar un recorrido nocturno repleto de luces y actividades familiares en este icónico monumento, ubicado en la zona 2 de la capital.
El evento "Navidad Encantada" invita a las familias a vivir la magia de la Navidad en un entorno que fusiona cultura, legado y diversión. Las puertas están abiertas de martes a domingo de 17:00 a 22:00 horas, por un costo simbólico de Q5.00 para nacionales y Q25.00 para extranjeros, asegurando tanto la accesibilidad como la sostenibilidad del festejo.
Un sendero de luces y actividades interactivas
Quienes buscan opciones para celebrar la Navidad en la ciudad encuentran en el Mapa en Relieve más que un paseo habitual. El recorrido principal se viste de figuras navideñas iluminadas, creando una atmósfera de alegría que captura la atención de grandes y chicos. Además, varias áreas del lugar se destinan a la convivencia:
- Senderos temáticos adornados con luces y motivos navideños.
- Fogatas para compartir momentos cálidos en familia al atardecer.
- Sets fotográficos junto a Santa Claus, ideales para conservar recuerdos memorables.
- Zona gastronómica con platos y antojos típicos de la temporada.
- Visitas guiadas por el monumento, un emblema de la ingeniería y el arte guatemaltecos desde 1905.
La actividad también representa una alternativa para quienes buscan propuestas accesibles y distintas durante la época navideña, desarrollándose en uno de los puntos más simbólicos de la ciudad.
Apoyo comunitario
La Municipalidad de Guatemala resalta el trabajo de la Escuela Taller Municipal, cuyos jóvenes contribuyeron con la elaboración de cabañas y parte de la decoración. Esta participación impulsa la formación técnica en áreas como carpintería, herrería y electricidad, fomentando el desarrollo juvenil y el sentido de orgullo comunitario.
El involucramiento directo de estos jóvenes aporta autenticidad al evento, haciendo que la experiencia sea fruto de la creatividad local. A su vez, promueve el aprendizaje práctico y la integración social.
La Navidad en familia, eje central de la celebración
La propuesta busca reunir a familias completas —abuelos, padres, hijos y demás seres queridos— en un solo espacio pensado para compartir. La idea central es fortalecer los lazos, reforzar la solidaridad e incentivar la participación ciudadana.
- El compartir fotos, paseos y momentos alrededor de las fogatas crea recuerdos duraderos.
- El evento transmite valores de inclusión y pertenencia, ya que el acceso es económico y el entorno es histórico.
- El espacio permite reunir generaciones, conectando recuerdos del pasado y vivencias presentes.
- Ofrece alternativas a los centros comerciales, invitando a descubrir rincones emblemáticos y educativos de la ciudad.
Con la llegada de la Navidad, los asistentes pueden capturar instantes únicos en sets fotográficos y disfrutar el ambiente festivo en cada rincón del Mapa en Relieve. La invitación está abierta a todas las familias guatemaltecas, buscando hacer de la temporada una experiencia inolvidable en el corazón de la ciudad.