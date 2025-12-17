 ¿El esfuerzo mental quema calorías?
Tendencias

¿El esfuerzo mental quema calorías? Lo que dicen los estudios científicos

Estudios científicos revelan cuánto gasta el cerebro durante el esfuerzo mental y por qué su impacto en el metabolismo es mucho menor.

Google, Google
FOTO: Google

La idea de que pensar intensamente puede ayudar a quemar calorías ha despertado curiosidad durante años.  Desde largas jornadas de estudio hasta trabajos que exigen alta concentración, muchas personas se preguntan si el esfuerzo mental tiene un impacto real en el gasto energético

La ciencia tiene una respuesta clara: sí quema calorías, pero lo hace en una proporción muy baja. El cerebro humano representa cerca del 2 % del peso corporal, pero consume alrededor del 20 % de la energía total diaria del organismo.

Esto significa que, incluso en reposo, el cerebro utiliza entre 250 y 350 calorías al día para sostener funciones básicas como la respiración, el control del ritmo cardíaco, la memoria y el procesamiento de la información. Cuando una persona realiza tareas cognitivas exigentes, como resolver problemas complejos, memorizar información o mantener una atención prolongada, el consumo de energía del cerebro aumenta.

Sin embargo, cabe resaltar que estos estudios coinciden en que este incremento es mínimo. Incluso en escenarios de máxima concentración, el gasto adicional equivale a menos de una caloría extra por minuto, una diferencia prácticamente imperceptible para el metabolismo general.

Tu esfuerzo mental

Diversas investigaciones han analizado qué ocurre durante periodos prolongados de actividad mental.  En algunos experimentos, se observó que las personas sometidas a tareas intelectuales intensas no solo mostraron un ligero aumento en el consumo energético, sino también una mayor sensación de hambre posterior.

En ciertos casos, los participantes terminaron consumiendo hasta 200 calorías adicionales después del esfuerzo mental, lo que neutraliza cualquier gasto calórico extra generado por el cerebro. Los científicos explican que este fenómeno se relaciona con el uso de glucosa, el principal combustible del cerebro.

Durante la concentración intensa, los niveles de glucosa pueden disminuir, lo que provoca señales de hambre y fatiga, más que una quema significativa de calorías. Desde el punto de vista de la salud y el control de peso, el esfuerzo mental no debe considerarse una estrategia efectiva para adelgazar.

