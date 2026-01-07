Cómo obtener antecedentes penales y policiacos en línea

Tramitar los antecedentes penales y policiacos en línea en Guatemala es un proceso cada vez más sencillo y accesible. Gracias a las plataformas digitales habilitadas por las instituciones oficiales, hoy es posible obtener estos documentos sin necesidad de hacer largas filas.
Los antecedentes policiacos son emitidos por la Policía Nacional Civil y reflejan si una persona ha tenido registros vinculados a hechos policiales. Por su parte, los antecedentes penales, conocidos oficialmente como Carencia de Antecedentes Penales, son emitidos por el Organismo Judicial y certifican si una persona ha sido o no condenada por un delito.
- Pasos para solicitar antecedentes policiacos en línea (PNC)
1. Entra al portal oficial de antecedentes policiacos de la PNC.
2. Crea tu cuenta con un correo electrónico y una contraseña.
3. Confirma tu registro desde el correo que te enviará el sistema (revisa spam/promociones).
4. Inicia sesión en la plataforma con tu usuario.
5. Ten listo tu DPI y completa los datos personales exactamente como aparecen en el documento.
6. Realiza el pago del trámite (por lo general ronda los Q30) en los bancos autorizados o en la opción disponible según el portal.
7. Ingresa el número de boleta/recibo de pago (si el sistema lo solicita).
8. Envía tu solicitud y espera la validación del sistema.
9. Descarga el certificado en PDF cuando esté disponible (en algunos casos también llega al correo).
¿Cómo sacar los antecedentes penales?
- Pasos para solicitar antecedentes penales en línea (Organismo Judicial)
1. Ingresa al portal de servicios electrónicos del Organismo Judicial para la carencia de antecedentes penales.
2. Regístrate con un correo electrónico vigente y crea tu contraseña.
3. Valida tu cuenta siguiendo el enlace que recibirás por correo.
4. Inicia sesión en el sistema.
5. Busca y selecciona la opción: Carencia de Antecedentes Penales (o equivalente dentro del menú).
6. Completa tus datos tal como aparecen en tu DPI.
7. Realiza el pago del trámite (normalmente ronda los Q30) según las opciones que indique la plataforma.
8. Ingresa los datos de la boleta/recibo de pago si el sistema los solicita.
9. Confirma y envía la solicitud.
10. Descarga el documento en PDF cuando el sistema lo habilite (a veces llega también al correo).