Dieta Keto: Funcionamiento y Contraindicaciones

La dieta keto, también conocida como dieta cetogénica, es un plan alimenticio que ha ganado popularidad en los últimos años por sus efectos rápidos en la pérdida de peso. Su principal característica es una ingesta extremadamente baja de carbohidratos, un consumo moderado de proteínas y un alto aporte de grasas saludables.
Cabe destacar que, esta dieta se basa en cambiar la fuente principal de energía que utiliza el cuerpo. Normalmente, la glucosa proveniente de los carbohidratos es la principal fuente de energía.
Sin embargo, al reducir drásticamente los carbohidratos, generalmente por debajo de los 20 a 50 gramos diarios, el organismo entra en un estado metabólico llamado cetosis. En este estado, el cuerpo comienza a quemar grasas en lugar de carbohidratos y produce cetonas, que funcionan como combustible alternativo.
El funcionamiento de la dieta keto se centra en la cetosis, un proceso metabólico que obliga al cuerpo a depender de la grasa almacenada y de las grasas consumidas para obtener energía, dejando de usar la glucosa como fuente principal. Este cambio se logra mediante una reducción significativa del consumo de carbohidratos y un aumento de grasas saludables provenientes de alimentos como el aguacate, el aceite de oliva, los frutos secos y los pescados grasos.
Más de la dieta Keto
Gracias a este mecanismo, muchas personas experimentan una pérdida de peso más rápida, así como una mejor regulación de los niveles de azúcar en sangre. En algunos casos, también se ha observado una mejora en la sensibilidad a la insulina, especialmente en personas con resistencia a esta hormona.
A pesar de sus beneficios, la dieta keto no es adecuada para todas las personas y puede representar riesgos si se sigue sin supervisión médica. No se recomienda durante el embarazo o la lactancia debido a las altas demandas nutricionales en estas etapas. En personas con diabetes tipo 1, puede aumentar el riesgo de cetoacidosis, una complicación grave.
Asimismo, quienes padecen enfermedades del hígado o los riñones deben evitar este tipo de alimentación, ya que el alto consumo de grasas y proteínas puede sobrecargar estos órganos.