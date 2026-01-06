 Qué hago con el niño que me salió en la Rosca de Reyes
Tendencias

¿Qué hago con el niño que me salió en la Rosca de Reyes?

Encontrar el niño en la Rosca de Reyes despierta risas, sorpresa y muchas preguntas, aquí te contamos más.

Rosca de Reyes, Rosca de Reyes
Rosca de Reyes / FOTO: Rosca de Reyes

Partir la Rosca de Reyes es una de las tradiciones más esperadas del inicio de año en Guatemala y otros países de Latinoamérica.  Más allá de su sabor y de la convivencia familiar, este pan dulce encierra un simbolismo especial que genera una pregunta recurrente cada 6 de enero.

Y es que muchos se preguntan: ¿qué pasa si me sale el niño y qué debo hacer después? Aquí te contamos. La Rosca de Reyes representa la Epifanía, es decir, la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús.

Su forma circular simboliza el amor eterno y las frutas cristalizadas evocan las joyas de las coronas de Melchor, Gaspar y Baltasar.  Sin embargo, el elemento más significativo es el pequeño muñeco escondido dentro del pan, que simboliza al Niño Jesús cuando fue ocultado para protegerlo del rey Herodes.

Encontrar el muñeco del Niño Jesús en tu porción no es un castigo ni una broma del destino.  Por el contrario, la tradición señala que es un símbolo de bendición, buena suerte y prosperidad para el año que comienza.

En muchas familias, incluso se considera un honor, ya que representa compromiso, fe y responsabilidad comunitaria. La costumbre más conocida indica que la persona a la que le sale el niño se convierte en la encargada de organizar la celebración del Día de la Candelaria, que se conmemora el 2 de febrero.

En esta fecha, quien encontró el muñeco suele invitar tamales, atole o chocolate caliente a familiares y amigos, marcando así el cierre oficial de las festividades navideñas.

Más allá de la comida, esta tradición busca fomentar la convivencia, el agradecimiento y la unión familiar. No se trata de una obligación rígida, sino de un gesto simbólico para compartir y mantener vivas las costumbres.

El niño que aparece en la Rosca de Reyes no solo representa una antigua tradición religiosa, sino también un motivo para extender la convivencia familiar y comunitaria. Encontrarlo es una invitación a seguir celebrando, agradecer lo vivido y comenzar el año fortaleciendo lazos.

Emisoras  Escúchanos