 Novia guatemalteca llega a su boda en camión de volteo
Tendencias

Novia guatemalteca sorprende al llegar a su boda en enorme camión de volteo

Una novia guatemalteca sorprendió al llegar a su boda en un camión de volteo adornado con flores.

Novia, Novia
Novia / FOTO: Novia

Una boda poco convencional se robó las miradas y los corazones en diferentes redes sociales.  En las últimas horas, un video grabado en Cuilapa se volvió viral al mostrar a una novia guatemalteca llegando a su ceremonia nada menos que en un enorme camión de volteo.

Cabe destacar que la escena tan inesperada como creativa que desató miles de reacciones en plataformas digitales. En el clip, que rápidamente comenzó a circular en TikTok, Facebook e Instagram, se observa al camión avanzando lentamente por la calle, completamente adornado con flores, mientras transporta a la protagonista del gran día.

@nahomyslara

#fyp #cuilapa #guatenala🇬🇹

♬ Televisa Presenta - soucitigrafix

El detalle que terminó de conquistar a los internautas fue una lona colocada al frente del vehículo con el mensaje: "Aquí va la novia", una frase simple pero cargada de humor y originalidad. El camión de volteo y la novia se convirtieron de inmediato en la principal atracción del momento.

Decenas de personas grabaron la escena desde distintos ángulos, sorprendidas por la entrada poco común, mientras el video acumulaba miles de reproducciones en cuestión de horas.  Los comentarios no tardaron en llegar y reflejaron el ingenio chapín: "Imagínate vivir en Suiza y perderte de esto", "Solo en Guatemala pasan estas cosas" y "La creatividad no tiene límites", fueron algunas de las frases más repetidas.

Más del video viral

De acuerdo con usuarios en redes, el video fue grabado en Cuilapa, cabecera del departamento de Santa Rosa, una zona conocida por su ambiente cercano y festivo.  Aunque no se conocen mayores detalles sobre la pareja, el gesto fue celebrado como una muestra de autenticidad y amor por lo propio, rompiendo con los esquemas tradicionales de las bodas.

Más allá del impacto visual, el momento se convirtió en una prueba más de que los guatemaltecos destacan por su creatividad, sentido del humor y capacidad para convertir cualquier ocasión en algo memorable.

En tiempos de San Valentín, aplicaciones para ligar, tener citas o encontrar a tu media naranja

Febrero, el mes del amor, impulsa el uso de aplicaciones para ligar y tener citas, donde muchos buscan algo más que un “match”.

La llegada de la novia en un camión de volteo no solo marcó su boda como un evento único, sino que también regaló a internet una de esas historias que recuerdan que la alegría y la originalidad no entienden de protocolos.

Emisoras  Escúchanos