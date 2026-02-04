La Mejor Hora para Tener Sexo

Según recientes estudios científicos, sí existe un momento del día en el que el cuerpo está más predispuesto al sexo, y no es cuando comúnmente muchos piensan. Lejos de las horas de la noche, la ciencia sugiere que las primeras horas de la mañana, concretamente alrededor de las 5:48 a.m., serían las más favorables para la actividad.
La razón principal de este hallazgo está en el ritmo circadiano del cuerpo humano, también conocido como el "reloj interno" que regula funciones como el sueño, el ánimo y el apetito sexual. A primera hora, los niveles de testosterona alcanzan su punto máximo tanto en hombres como en mujeres, lo que puede significar más deseo, mayor energía y mayor predisposición para la intimidad.
La testosterona no solo influye en el deseo sexual, sino también en la capacidad de excitación y el rendimiento físico. En hombres, estos niveles pueden ser hasta un 50 % más altos por la mañana que en otras horas del día, lo cual explica por qué la madrugada o las primeras horas del amanecer son tan eficaces para la actividad sexual.
El artículo también destaca que una mala calidad de sueño puede reducir la testosterona entre un 10 % y un 15 %, lo que afecta directamente las ganas de tener sexo. Esto demuestra que no solo importa la hora en sí, sino también cómo se duerme y cómo se mantienen los ritmos biológicos personales.
La hora indicada para tener sexo
Aunque la ciencia se centra en la hora, las encuestas populares señalan al sábado como el día favorito para mantener relaciones, algo que tiene sentido si se considera que es cuando muchas personas tienen menos estrés, más tiempo libre y más descanso. Aunque la mañana parece ser el momento biológicamente más favorable, esto no significa que todas las parejas deban adaptarse a él.
Otros estudios han señalado que muchas personas prefieren el sexo por la noche o en otras fases del día, por factores emocionales, de pareja o de estilo de vida.