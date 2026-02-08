 Impactante: Rostro aterrador captado por cámara
¡Imágenes fuertes! Cámara de vigilancia logra captar un aterrador rostro durante la madrugada

El video, que rápidamente se volvió viral, ha generado todo tipo de teorías entre quienes creen ver algo paranormal.

Una cámara de seguridad instalada en una vivienda logró captar un rostro extraño que se asoma a través del cristal durante la madrugada. Las imágenes que rápidamente se volvieron virales en redes sociales y desataron un intenso debate sobre su origen.

Según la publicación, las grabaciones ocurrieron alrededor de las 3:00 de la mañana, cuando una persona decidió dejar activada su cámara de vigilancia tras percibir ruidos inusuales durante la noche.  Lo que captó el dispositivo conmocionó a quienes han visto el video, lo cual lo ha hecho viral.

Esto grabaron mis cámaras a las 3 AM #miedo #miedoyterror #terror #paranormal #fantasmas

Las imágenes, difundidas originalmente a través de la cuenta de TikTok @lacajadeterror6, muestran un reflejo o figura con apariencia humanoide que parece observar a través de la puerta de cristal de la casa.  La figura, blanca y difusa, cambia ligeramente de posición entre distintos paneles del mismo vidrio.

Lo anterior ha generado especulaciones sobre si se trata de un fenómeno paranormal o de un efecto visual causado por la iluminación y las condiciones ambientales. El clip compartido por medio TikTok ya suma miles de reproducciones, comentarios y reacciones.

Cámara capta lo peor

Usuarios de redes sociales han expresado distintas teorías: algunos aseguran que se trata de una manifestación paranormal, mientras que otros opinan que la imagen podría ser producto de un reflejo de luz, suciedad en el cristal o una falla en la lente de la cámara.  Hasta ahora, no existe una explicación oficial sobre lo que realmente se muestra en la grabación.

El uso de cámaras de vigilancia doméstica ha crecido considerablemente en los últimos años como herramienta de seguridad para proteger hogares contra robos y eventos delictivos.

La primera “luna de sangre” ya tiene fecha: cuándo y cómo ver el eclipse total

El cielo regalará uno de los espectáculos astronómicos más llamativos de 2026: un eclipse lunar total que teñirá la Luna de rojo.

Sin embargo, estas cámaras también han grabado momentos insólitos que luego circulan en redes sociales y plataformas de video. Expertos en tecnología y videovigilancia comentan que factores como la luz, el ángulo de la cámara, movimientos del entorno o artefactos en el cristal pueden generar imágenes engañosas que parecen figuras o formas humanas.

