Solución a la Eyaculación Precoz: El Secreto del Tobillo

Una nueva terapia física que estimula el nervio del tobillo se perfila como una opción segura y efectiva para tratar la eyaculación precoz. El tratamiento es especialmente para pacientes que no pueden utilizar medicamentos tradicionales, según expertos del sector de salud sexual masculina.
La eyaculación precoz, una disfunción sexual masculina caracterizada por la incapacidad de retrasar el clímax hasta el momento deseado, afectando la satisfacción de la pareja y el bienestar emocional, afecta a una parte importante de hombres en el mundo.
Conocida como Terapia de Estimulación Nerviosa Tibial (TENT), este enfoque utiliza un pequeño dispositivo colocado en el tobillo que emite impulsos eléctricos suaves. Lo anterior sirve para estimular un nervio que se proyecta hacia la región pélvica vinculada al reflejo eyaculatorio.
Según la directora del centro de investigación de Boston Medical de Colombia, Carolina Sandoval, la técnica "modula" el nervio objetivo para que la respuesta eyaculatoria no sea tan rápida. De esta manera, el tratamiento permite a los pacientes prolongar el tiempo hasta la eyaculación durante la relación sexual.
Más del estudio de la eyaculación precoz
En un pequeño estudio realizado en Colombia en 2017 con 19 pacientes, los especialistas observaron resultados prometedores. Y es que más del 50 % de los participantes triplicó el tiempo transcurrido hasta la eyaculación tras la aplicación de esta terapia, y esa proporción aumentó hasta un 59 % después de tres meses de tratamiento.
Además, los beneficios continuaron incluso después de finalizar las sesiones, algo que no se suele observar con los medicamentos convencionales.
El principal medicamento aprobado para la eyaculación precoz es limitado, y otros fármacos como antidepresivos o ansiolíticos pueden tener efectos secundarios no deseados. La TENT propone una alternativa no invasiva y libre de efectos secundarios farmacológicos, lo que representa un avance significativo para pacientes que buscan opciones más naturales o no toleran medicamentos.
Los expertos anunciaron que en 2026 se publicarán los datos de un estudio con 120 hombres, diseñado para comparar directamente esta terapia con tratamientos tradicionales y medir su alcance y beneficios.