Descubre Canta y No Llores en Majadas Once

Canta y No Llores el nuevo espacio escondido en Majadas Once

Un concepto inspirado en los speakeasy de los años 20 llega a Majadas Once con salas privadas de karaoke.

FOTO: Canta y No Llores

Canta y No Llores sorprende a la escena de entretenimiento en Guatemala con una transformación total en Majadas Once.  Bajo el concepto "El secreto mejor guardado de Majadas Once", la marca evoluciona hacia un formato speakeasy.

Con lo anterior, se convirte en un espacio oculto al que solo se puede ingresar con una clave secreta publicada diariamente en sus redes sociales. Cabe destacar que la propuesta marca un giro estratégico en la forma de conectar con su comunidad.

En un entorno donde todo suele ser visible e inmediato, Canta y No Llores apuesta por la exclusividad, la recomendación en voz baja y el descubrimiento orgánico. El acceso ya no es solo una entrada física, sino parte esencial de la experiencia. El ingreso inicia frente al nuevo espacio, en el restaurante SMASH SHACK, ubicado dentro de Majadas Once.

Cada día, la marca comparte en su cuenta oficial de Instagram (@cantaynolloresgt) una frase especial que funciona como llave de acceso. Sin esa clave, simplemente no se puede entrar. Inspirado en los bares clandestinos de la década de 1920, el lugar prescinde de rótulos tradicionales y mantiene una comunicación discreta, reforzando el aura de misterio.

Este concepto convierte cada visita en una experiencia única y diferente. El renovado Canta y No Llores combina salas privadas de karaoke con capacidad para grupos de 4 a 20 personas, junto con una sala abierta pensada para encuentros más espontáneos.

El espacio está diseñado para celebraciones de cumpleaños, after office, reuniones entre amigos o simplemente para liberar emociones al ritmo de canciones de despecho. La experiencia se complementa con la oferta gastronómica de SMASH SHACK, que incluye hamburguesas estilo smash y servicio completo de bebidas.

Los asistentes pueden disfrutar tanto en terraza como dentro de las salas privadas, integrando música y gastronomía en una sola propuesta. Canta y No Llores en Majadas Once abre de lunes a domingo, en horario de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. La frase de acceso se publica diariamente en su Instagram oficial, invitando a los interesados a seguir la cuenta y descubrir la clave del día.

