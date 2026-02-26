¿Café o Agua? Lo Mejor para Beber en la Mañana

Mantener niveles estables de azúcar en sangre desde las primeras horas del día puede marcar una gran diferencia en la salud metabólica. Una de las dudas es si es conviene iniciar la mañana con café o con agua, especialmente para quienes buscan controlar la glucosa o prevenir problemas como la diabetes.
De acuerdo con especialistas en salud y nutrición, la recomendación principal es comenzar el día hidratando el cuerpo antes de consumir cualquier bebida estimulante. Tras varias horas de sueño, el organismo despierta en un estado natural de deshidratación, lo que influye directamente en el metabolismo y en la regulación del azúcar en sangre.
Expertos señalan que beber agua al levantarse ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, un factor clave para mantener niveles de glucosa estables. Una correcta hidratación permite que el cuerpo procese mejor el azúcar circulante y facilite su eliminación a través de funciones metabólicas normales.
Además, iniciar el día con agua contribuye a activar órganos como los riñones y favorece el equilibrio interno después del ayuno nocturno. Este hábito resulta especialmente importante en personas que monitorean su glucemia o presentan resistencia a la insulina.
¿Agua o café?
Aunque el café es una de las bebidas más consumidas por la mañana, los especialistas advierten que tomarlo inmediatamente al despertar puede generar un aumento temporal de la glucosa. Esto ocurre porque la cafeína estimula el sistema nervioso y la liberación de adrenalina, una hormona que puede interferir en la acción de la insulina.
Esto no significa que el café sea perjudicial, sino que el momento de consumo influye en sus efectos.
Para evitar impactos negativos, se recomienda esperar al menos 15 minutos después de beber agua antes de tomar la primera taza.
Según las recomendaciones médicas, la mejor rutina matutina sería:
• Beber uno o dos vasos de agua al despertar
• Esperar algunos minutos para permitir la hidratación
• Consumir café posteriormente, preferiblemente sin azúcar