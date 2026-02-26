 ¿Café o Agua? Lo Mejor para Beber en la Mañana
Tendencias

¿Café o agua? Qué conviene beber primero en la mañana

Expertos revelan si es mejor iniciar el día con agua o con café para cuidar la salud metabólica desde temprano.

Compartir:
Google, Google
Google / FOTO: Google

Mantener niveles estables de azúcar en sangre desde las primeras horas del día puede marcar una gran diferencia en la salud metabólica.  Una de las dudas es si es conviene iniciar la mañana con café o con agua, especialmente para quienes buscan controlar la glucosa o prevenir problemas como la diabetes.

De acuerdo con especialistas en salud y nutrición, la recomendación principal es comenzar el día hidratando el cuerpo antes de consumir cualquier bebida estimulante.  Tras varias horas de sueño, el organismo despierta en un estado natural de deshidratación, lo que influye directamente en el metabolismo y en la regulación del azúcar en sangre.

Expertos señalan que beber agua al levantarse ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, un factor clave para mantener niveles de glucosa estables.  Una correcta hidratación permite que el cuerpo procese mejor el azúcar circulante y facilite su eliminación a través de funciones metabólicas normales.

Además, iniciar el día con agua contribuye a activar órganos como los riñones y favorece el equilibrio interno después del ayuno nocturno.  Este hábito resulta especialmente importante en personas que monitorean su glucemia o presentan resistencia a la insulina.

¿Agua o café?

Aunque el café es una de las bebidas más consumidas por la mañana, los especialistas advierten que tomarlo inmediatamente al despertar puede generar un aumento temporal de la glucosa.  Esto ocurre porque la cafeína estimula el sistema nervioso y la liberación de adrenalina, una hormona que puede interferir en la acción de la insulina.

Esto no significa que el café sea perjudicial, sino que el momento de consumo influye en sus efectos.

Mercurio retrógrado de febrero 2026: estos son los signos más afectados por el fenómeno astrológico

Mercurio retrógrado regresa y promete semanas llenas de confusión, emociones intensas y cambios inesperados.

Para evitar impactos negativos, se recomienda esperar al menos 15 minutos después de beber agua antes de tomar la primera taza.

Según las recomendaciones médicas, la mejor rutina matutina sería:

• Beber uno o dos vasos de agua al despertar

• Esperar algunos minutos para permitir la hidratación

• Consumir café posteriormente, preferiblemente sin azúcar

En Portada

Nuevo amparo busca modificar criterios de evaluación en elección de fiscal generalt
Nacionales

Nuevo amparo busca modificar criterios de evaluación en elección de fiscal general

04:06 PM, Feb 26
El descubrimiento de Tikal: la primera visita a la ciudad maya se registró el 26 de febrero de 1848t
Nacionales

El descubrimiento de Tikal: la primera visita a la ciudad maya se registró el 26 de febrero de 1848

03:53 PM, Feb 26
Guatemala captura a otro presunto narcotraficante requerido por EE. UU. t
Nacionales

Guatemala captura a otro presunto narcotraficante requerido por EE. UU.

02:56 PM, Feb 26
Mixco y Mictlán empatan en la novena fecha del Clausura 2026t
Deportes

Mixco y Mictlán empatan en la novena fecha del Clausura 2026

05:14 PM, Feb 26
El legado desconocido de Pelé sale a la luz t
Deportes

El legado desconocido de Pelé sale a la luz

01:55 PM, Feb 26

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialSuper BowlLiga NacionalEE.UU.EleccionesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos