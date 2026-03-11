 Apellidos más comunes en Guatemala: ¿está el tuyo?
Tendencias

¿Tu apellido está en la lista? Estos son los más comunes en Guatemala

Datos del Registro Nacional de las Personas (RENAP) revelan cuáles son los apellidos más comunes en el país.

Compartir:
-
GuatemaltecosdisfrutandelOpenBase2025enlaFAG(1) / FOTO:

En Guatemala, los apellidos cuentan historias que atraviesan generaciones y reflejan la mezcla cultural que caracteriza al país.  Datos del Registro Nacional de las Personas (RENAP) revelan cuáles son los apellidos más comunes en Guatemala.

La lista está dominada principalmente por apellidos de origen español, aunque también aparecen algunos con raíces indígenas. Cabe destacar que el apellido López ocupa el primer lugar como el más frecuente entre los guatemaltecos.

Según registros oficiales, más de 1.7 millones de personas lo llevan en el país. Este apellido tiene origen español y significa "hijo de Lope", un nombre muy utilizado durante la Edad Media en la península ibérica. En segundo lugar, aparece Pérez, con más de 1.2 millones de personas, seguido por García, que supera los 850 mil registros.

Estos tres apellidos encabezan ampliamente la lista y reflejan la fuerte influencia de la herencia española en la identidad guatemalteca.

Otros apellidos comunes

Otros apellidos que también figuran entre los más comunes en Guatemala son Hernández, Morales, Ramírez, Gómez, González y Vásquez, todos con cientos de miles de registros en el país.  Estos apellidos llegaron a América durante la época colonial y con el paso de los siglos se expandieron entre distintas generaciones.

Uno de los casos que más llama la atención dentro del listado es el apellido Caal, que también se encuentra entre los más frecuentes en Guatemala.  A diferencia de muchos otros apellidos del ranking, este tiene origen indígena y está especialmente presente en comunidades del norte del país, lo que evidencia la riqueza cultural y la diversidad étnica del territorio guatemalteco.

Solo un país de Centroamérica logró entrar en ranking mundial de las mejores universidades

Un reciente ranking internacional analizó mil ciudades del mundo y solo una capital centroamericana logró posicionarse.

La presencia de apellidos tanto españoles como indígenas demuestra cómo Guatemala es un país marcado por la mezcla de tradiciones y culturas.  Además de los primeros diez lugares, existen otros apellidos que también aparecen con frecuencia en los registros del país.

Entre ellos destacan Martínez, Velásquez, De León, Ramos, Méndez, Rodríguez, Díaz, Reyes, Castillo y Cruz, los cuales también tienen una presencia significativa en distintas regiones.

En Portada

¿Cuánto podría incrementarse el costo del pasaje por alza en diésel? t
Nacionales

¿Cuánto podría incrementarse el costo del pasaje por alza en diésel?

11:11 AM, Mar 11
Condenan a exviceministro por crimen contra asesor legal del Congresot
Nacionales

Condenan a exviceministro por crimen contra asesor legal del Congreso

01:13 PM, Mar 11
Trump afirma que la guerra en Irán terminará prontot
Internacionales

Trump afirma que la guerra en Irán terminará "pronto"

02:06 PM, Mar 11
Un hat-trick de Valverde pone contra las cuerdas al Cityt
Deportes

Un hat-trick de Valverde pone contra las cuerdas al City

03:52 PM, Mar 11
Antigua y Cobán Imperial reciben fuerte castigot
Deportes

Antigua y Cobán Imperial reciben fuerte castigo

02:56 PM, Mar 11

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosLiga Nacionalredes socialesSeguridadEE.UU.Donald TrumpIrán
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos