Apellidos más comunes en Guatemala: ¿está el tuyo?

En Guatemala, los apellidos cuentan historias que atraviesan generaciones y reflejan la mezcla cultural que caracteriza al país. Datos del Registro Nacional de las Personas (RENAP) revelan cuáles son los apellidos más comunes en Guatemala.
La lista está dominada principalmente por apellidos de origen español, aunque también aparecen algunos con raíces indígenas. Cabe destacar que el apellido López ocupa el primer lugar como el más frecuente entre los guatemaltecos.
Según registros oficiales, más de 1.7 millones de personas lo llevan en el país. Este apellido tiene origen español y significa "hijo de Lope", un nombre muy utilizado durante la Edad Media en la península ibérica. En segundo lugar, aparece Pérez, con más de 1.2 millones de personas, seguido por García, que supera los 850 mil registros.
Estos tres apellidos encabezan ampliamente la lista y reflejan la fuerte influencia de la herencia española en la identidad guatemalteca.
Otros apellidos comunes
Otros apellidos que también figuran entre los más comunes en Guatemala son Hernández, Morales, Ramírez, Gómez, González y Vásquez, todos con cientos de miles de registros en el país. Estos apellidos llegaron a América durante la época colonial y con el paso de los siglos se expandieron entre distintas generaciones.
Uno de los casos que más llama la atención dentro del listado es el apellido Caal, que también se encuentra entre los más frecuentes en Guatemala. A diferencia de muchos otros apellidos del ranking, este tiene origen indígena y está especialmente presente en comunidades del norte del país, lo que evidencia la riqueza cultural y la diversidad étnica del territorio guatemalteco.
La presencia de apellidos tanto españoles como indígenas demuestra cómo Guatemala es un país marcado por la mezcla de tradiciones y culturas. Además de los primeros diez lugares, existen otros apellidos que también aparecen con frecuencia en los registros del país.
Entre ellos destacan Martínez, Velásquez, De León, Ramos, Méndez, Rodríguez, Díaz, Reyes, Castillo y Cruz, los cuales también tienen una presencia significativa en distintas regiones.