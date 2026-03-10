 País de Centroamérica en el ranking mundial de universidades
Solo un país de Centroamérica logró entrar en ranking mundial de las mejores universidades


Un reciente ranking internacional analizó mil ciudades del mundo y solo una capital centroamericana logró posicionarse.

Un nuevo ranking internacional sobre las mejores universidades para vivir en el mundo reveló un dato que llama la atención en la región. Y es que solo un país de Centroamérica logró posicionar a su capital como la mejor evaluada del istmo en el listado global.

Se trata de San José, Costa Rica, que lidera la clasificación regional dentro del prestigioso Global Cities Index, elaborado por la firma de análisis económico Oxford Economics. Este índice evalúa a 1,000 ciudades de todo el planeta a partir de cinco criterios principales: economía, capital humano, calidad de vida, medio ambiente y gobernanza.

El objetivo es medir el desempeño urbano y el potencial de desarrollo de las principales metrópolis del mundo. Según los resultados más recientes, San José se posicionó como la ciudad mejor evaluada de Centroamérica, superando a otras capitales de la región.

En la clasificación global alcanzó el puesto 301, lo que refleja su desempeño relativamente sólido en áreas como desarrollo económico, educación y políticas medioambientales. El informe destaca que la capital costarricense presenta fortalezas especialmente en capital humano y medio ambiente, dos factores que influyen directamente en la calidad de vida de los habitantes.

Más del ranking de universidades

Además, cabe destacar que su economía urbana mantiene un crecimiento estable dentro de la región. En el análisis regional, Ciudad de Panamá aparece como la segunda ciudad centroamericana mejor evaluada, seguida por San Salvador, Ciudad de Guatemala, Tegucigalpa y Managua, que ocupa el último lugar entre las capitales evaluadas.

Aunque varias ciudades del istmo forman parte del ranking global, la diferencia de posiciones refleja los desafíos que aún enfrentan muchas capitales de la región en temas clave como gobernanza, desarrollo urbano y calidad de vida.

Por ejemplo, Ciudad de Guatemala aparece más abajo en la lista debido a indicadores más débiles en calidad de vida y gobernanza. El Global Cities Index se ha convertido en una herramienta relevante para gobiernos, inversionistas y urbanistas.

Lo anterior permite comparar el desempeño de las ciudades en un contexto global y detectar áreas de mejora en infraestructura, servicios y políticas públicas.

Emisoras  Escúchanos