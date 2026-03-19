Día Mundial de la Salud Bucodental: Alertas

Cada 20 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Salud Bucodental, una fecha que busca visibilizar una realidad preocupante: las enfermedades bucodentales afectan a cerca de 3,500 millones de personas en el mundo, convirtiéndose en una de las condiciones de salud más comunes y, al mismo tiempo, más desatendidas.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque la mayoría de estos padecimientos son prevenibles, continúan impactando significativamente la calidad de vida, la nutrición y la salud general de millones de personas. En Guatemala, especialistas de Centro Dental Multimédica advierten que es urgente dejar de ver la salud bucal como un tema secundario o meramente estético.
Durante años, la salud bucodental fue tratada como un aspecto aislado. Sin embargo, la evidencia científica actual demuestra su relación directa con enfermedades crónicas como la diabetes y los problemas cardiovasculares. Esto se debe a procesos inflamatorios que pueden originarse en las encías y afectar todo el organismo.
Más del Día Mundial de la Salud Bucodental
Entre las enfermedades más comunes destacan:
• La caries dental no tratada, considerada la condición de salud más frecuente a nivel mundial.
• La enfermedad periodontal, que puede provocar pérdida de dientes y complicaciones mayores.
• La alta incidencia en países de ingresos medios y bajos, donde el acceso a prevención y tratamiento es limitado.
El Dr. Rafael Mejicano Díaz, fundador de Centro Dental, enfatiza que "una infección en las encías puede extenderse a otros sistemas del cuerpo, por lo que la prevención y las revisiones periódicas son fundamentales".
Uno de los mayores riesgos es subestimar los síntomas. Problemas como el sangrado de encías, inflamación o mal aliento persistente suelen normalizarse, cuando en realidad pueden ser señales tempranas de afecciones más complejas.
Entre los principales signos de alerta se encuentran:
• Encías inflamadas o que sangran con facilidad
• Mal aliento constante
• Dolor al masticar
• Dientes flojos o cambios en su posición